Los artistas al frente de la escuela, compañía y foro Cirko de Mente convocan a una protesta, mañana, a las 11 de la mañana, en la entrada de las oficinas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Av. de la Paz 62, Chimalistac) ante la incertidumbre por actos que podrían ser el anuncio del final de la Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas (LACC) por el incumplimiento de ciertos acuerdos que se tenían con la secretaria Ana Francis Mor.

En la Ciudad de México y para las artes escénicas, la LACC es una opción académica única en su tipo; y el motivo principal de la protesta es que la convocatoria 2025-2026 de la licenciatura ha estado pospuesta desde enero. En el boletín, que lanzó Cirko de Mente, se explica que en diciembre del año pasado la Secretaría de Cultura "puso sobre la mesa la absorción total de las licenciaturas que actualmente ya son parte de la oferta educativa de nivel superior que ofrece el Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) bajo el argumento de que la nueva convocatoria se realizaría de forma gratuita". La intención, se señala, es que la licenciatura forme parte de la Universidad de las Artes.

Sin embargo, para el 31 de marzo, una serie de acuerdos que había entre los representantes de Cirko de Mente y las autoridades no se han cumplido. "Lo anterior en el contexto de violencia institucional hacia los representantes de Cirko De Mente, quienes en busca de solución se acercaron en audiencia ciudadana a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. En señalada audiencia la Jefa de Gobierno solicitó a Ana Francis López que resolviera favorablemente las peticiones que Cirko De Mente planteó", se lee en el comunicado.

Pero la secretaria, denuncian, no ha cumplido lo acordado y tampoco ha ofrecido una respuesta directa a los intentos de la comunidad de docentes y equipo pedagógico.

No obstante, Ana Francis López no sólo no ha cumplido, sino que a la fecha sigue sin responder la múltiples comunicaciones que se le han hecho llegar.

Lo incumplido se especifica en cuatro puntos: 1) No afectar los procesos académicos en curso. 2) La convocatoria para la generación 2025.2026 sería pública a más tardar en el mes de marzo. 3) La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México contrataría al equipo de la LACC. 4) El "servicio educativo, las condiciones de trabajo y la escuela" no se verían precarizados.

Cirko de Mente destaca ciertas cifras: se cuenta con 128 alumnos de las seis generaciones que se han matriculado a la fecha , 22 docentes y 11 administrativos. La eficiencia, a partir del análisis de la cantidad de egresados de la licenciatura, es del 79 %, lo cual se describe como "un indicador muy positivo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc