Con la apertura del complejo Churubusco, del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la próxima apertura de la sede de Chapultepec, la Cineteca Nacional ampliará de manera importante sus labores de exhibición de cinematografía mexicana e internacional.

Sin embargo, las tareas sustanciales que la Cineteca Nacional debe desarrollar no se limitan sólo a la exhibición, sino que conllevan una labor indispensable en la conservación y protección de la memoria cinematográfica a nivel nacional.

De acuerdo con el Manual de Procedimientos del Fideicomiso para la Cineteca Nacional, publicado en su página web, las labores sustanciales que debe desempeñar la institución se plantean en cuatro áreas: preservación, conservación, difusión y protección del cine.

Leer también: Tras acto transfóbico, toman de manera simbólica las instalaciones de la Cineteca Nacional

Los esfuerzos recientes, específicamente en la administración actual, se han enfocado en ampliar las salas de exhibición. El 15 de agosto pasado arrancó la operación de la sede del Cenart, con el reacondicionamiento del complejo que hasta 2021 fue ocupado por la cadena de cines Cinemex.

Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, informó a la prensa, durante un recorrido por las instalaciones el 8 de agosto pasado, que la inversión para reacondicionar la sede del Cenart costó 48 millones de pesos, los cuales se tomaron de las ganancias autogeneradas de la Cineteca Nacional de Xoco.

“La inversión actual está alrededor de 48 millones (de pesos); esto ha sido cubierto con los ahorros de la Cineteca porque la Cineteca Nacional, en dos terceras partes, genera sus ingresos propios, o sea de un presupuesto de 150 millones, nosotros al año generamos 100 millones de pesos”, detalló Pelayo.

Lo dicho por el funcionario se confirma al revisar el presupuesto que ha recibido la Cineteca Nacional del gobierno Federal. En 2019, recibió 43.6 millones de pesos; en 2020, 47 millones; en 2021, 43.2 millones de pesos; en 2022, 44.8 millones de pesos y en 2023 le fueron otorgados 47 millones de pesos.

De acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2024 la Cineteca Nacional ejercerá 49.9 millones de pesos. Aunque hay un aumento de casi tres millones de pesos, no se puede dejar de considerar la inflación actual, que se encuentra entre el 4 y 5%, por lo que la cifra no representa un aumento en términos reales.

En aquel recorrido, Pelayo también informó que la mayor parte del fideicomiso se va en el pago del predial de la sede de Xoco, por lo que, prácticamente, la Cineteca Nacional se sostiene de autogenerados.

Añadió que en la sede del Cenart no hay pago de predial, por lo que no tienen ese pendiente. “Somos optimistas, pensamos que en cuatro meses tendremos el punto de equilibrio; confiamos en que tendremos un público que pague los gastos físicos, y como no es con fines de lucro, lo que se vaya ganando se añadirá a la mejora”, aseguró.

Una de las interrogantes sobre la sede de Chapultepec es si la construcción de ese complejo contempla laboratorios de restauración, bovedas para resguardo de materiales fílmicos y áreas especiales para manipular cintas y otros objetos.

Esa es la incógnita que mantienen los empleados de la Cineteca Nacional, quienes han denunciado en varias ocasiones, maltrato laboral y despidos injustificados.

En 2020, en lo más algido de la pandemia, 200 trabajadores denunciaron un recorte en su salario, una medida impuesta por las autoridades de la Cineteca Nacional.

Otro caso de maltrato laboral y despido injustificado lo narró a este diario el restaurador sonoro Lenin Rojo, quien, de acuerdo con su testimonio, fue despedido de la Cineteca Nacional por falta de recursos para pagarle su salario.

Rojo, quien trabajó de 2015 a 2019 en la Cineteca, relató que vio cambios drásticos cuando llegó el actual director de acervos, Édgar Torres.

“Todo caminó muy bien en los primeros años, hicimos grandes trabajos de adaptación de cine histórico en las salas actuales, pero en cuanto llegó Édgar Torres, vino el declive. Las decisiones se enfocaron en intereses personales, enfocados en Pelayo; comenzamos a trabajar en sus películas y en su serie de televisión”, aseguró Rojo.

También contó que atestiguó cómo poco a poco se perdió el interés en preservar la historia del cine y las labores de restauración. “A mi parecer, comenzaron a darse nepotismos, amiguismos, se empezaron a hacer grupos de amigos de Édgar Torres que hacían de lado a otros trabajadores; corrieron a gente importante, que tenía amor por el rescate del cine, porque ni siquiera lo hacíamos por el sueldo, gente que sabía del valor de los archivos que resguarda Cineteca”.

De acuerdo con Rojo, entre 2018 y 2019 despidieron a 10 empleados del área conservación, entre ellos a 4 restauradores. “Poco a poco comenzaron a perderse programas como Archivo Memoria, una convocatoria que invitaba a gente a traer películas antiguas, de los abuelos, a donar esas cintas, se digitalizaba y se les daba una copia, eso se fue perdiendo, esa pasión de retratar ese México”

Dijo que es una tristeza que el laboratorio de restauración de la Cineteca Nacional esté casi desaparecido. “Es una tristeza. Por amigos me he enterado que no se le ha dado mantenimiento a aparatos costosos, creo que perdimos algo que, en algún momento, estuvo en vanguardia en el país”.

De acuerdo con el director de la Filmoteca UNAM, Hugo Villa, la Cineteca Nacional se ha dedicado más a la exhibición desde el incendio de 1982 que destruyó una gran parte de su material fílmico.

Filmoteca UNAM dedica sus esfuerzos en la restauración y protección del cine mexicano, y es un contraste con la situación de la Cineteca Nacional, aunque trabajan de la mano. “La materia prima que tienen ellos es acercarse a los públicos, tienen una historia brillante en exhibición, pero, claro que también tienen la misión de proteger el cine y tener acervos”, expresó Villa.

Se solicitó a la Cineteca Nacional los datos en materia de restauración e incremento de acervos de 2019 a la fecha, pero no hubo respuesta.

Leer también: VIDEO: Así fue la protesta en dulcería de la Cineteca Nacional durante la toma simbólica trans

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.