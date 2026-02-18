El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dio a conocer varios nombramientos clave en su estructura directiva como parte de la transición institucional que inició a finales de enero, con la designación de la investigadora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina.

Esta tarde, la cuenta oficial del CIDE publicó que Ibarra Rojas sostuvo un encuentro con estudiantes, en el cual presentó formalmente a la Dra. Sonia Di Giannatale como encargada del despacho de la Secretaría Académica, y que se dialogó sobre las preocupaciones de la comunidad estudiantil.

Poco antes, se informó que la doctora Eva Arceo fue nombrada directora de la División de Economía, “destacando que su gestión dará continuidad al compromiso de esa división por realizar investigaciones de calidad y ofrecer programas de licenciatura y posgrado de excelencia”.

Por su parte, se anunció que en el CIDE Región Centro, tras la conclusión del periodo de Gabriel Purón, Héctor Núñez ha sido designado director general de la sede ubicada en Aguascalientes.

Los nuevos nombramientos

Sonia Di Giannatale es profesora-investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde 2003, donde ha ocupado cargos clave como directora de la División de Economía y, recientemente, encargada del despacho de la Secretaría Académica. Cuenta con un doctorado en Economía y se especializa en temas como economía del comportamiento, contratos, desarrollo financiero, riesgo y economía experimental.

Su trabajo ha sido publicado en revistas especializadas y tiene citas en Google Scholar, con énfasis en investigaciones aplicadas al contexto mexicano y latinoamericano.

Héctor Núñez es profesor-investigador titular en la División de Economía del CIDE, con base principal en la Sede Región Centro (Aguascalientes), donde recientemente fue nombrado director general.

Su investigación se centra en economía energética, ambiental y aplicada, incluyendo temas como transición energética, energías renovables, disposición a pagar por electricidad verde y empleo en sectores sostenibles, así como impactos de políticas en PYMES y energía en México. Ha sido citado ampliamente (más de 600 citas en Google Scholar) y coordina programas como la maestría en Economía Ambiental.

Eva Arceo es profesora de Economía en el CIDE, donde se incorporó como profesora asistente y ha avanzado a profesora titular. Se especializa en economía laboral, economía de género, demografía y economía del desarrollo, con trabajo empírico aplicado que incluye estudios sobre discriminación, mercado laboral, contaminación y sus efectos en salud, y brechas de género en México.

Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de California, Berkeley, y ha publicado en revistas de alto impacto como The Economic Journal y American Economic Review, con cientos de citas en su trayectoria.

