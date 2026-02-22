Tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos estados del país, especialmente en Jalisco, por lo que la Secretaría de Cultura estatal informó, a través de sus redes sociales, sobre la cancelación de varios eventos culturales.

Dos publicaciones, hechas a través de su cuenta de X (@CulturaJalisco), dan cuenta del cierre de museos y teatros, y la cancelación de conciertos.

En la primera se informa que: "El concierto de la Filarmónica de Jalisco de hoy, domingo 22 de febrero, a las 12:30 horas, en el Teatro Degollado será reprogramado. A través de nuestros canales informaremos sobre la nueva fecha del concierto. Agradecemos su comprensión".

En el concierto, que integra la primera temporada 2026, se iban a tocar las sinfonías 2 y 8 de Beethoven, bajo la dirección artística de José Luis Castillo.

La segunda publicación señala que: "Hoy, domingo 22 de febrero, los recintos del OPD (Organismo Público Descentralizado) de Museos, Exposiciones y Galerías, así como los teatros de la Secretaría de Cultura de Jalisco, permanecerán cerrados. Agradecemos su comprensión".

Al momento, no hay publicaciones que confirmen la continuación del cierre o den fecha oficial para retomar actividades.

