Canal 22 con Covid-19 ¿y el protocolo?

En Canal 22 ya hay un contagio confirmado de Covid-19 y al menos dos casos sospechosos, uno de ellos con síntomas claros. La noticia puso en alerta a todos los empleados que, por la naturaleza de sus funciones, deben seguir acudiendo a las instalaciones. En el Canal, nos dicen, hay personas con franco descontento por la postura que ha tomado su director, Armando Casas, quien ha cuestionado por qué hay contagio si en las instalaciones se han seguido los lineamientos de sanidad, y ha mostrado una nula empatía ante el temor de su equipo. Nos cuentan que ahora mismo el debate entre las cabezas de área es cómo seguir operando los programas en vivo, pero no han encontrado la solución para reemplazar al equipo que tuvo contacto con la persona contagiada ni les han dado garantías para facilitarles pruebas. Los medios de comunicación realizan labores esenciales y a lo largo del confinamiento han mantenido sus actividades, por desgracia el contagio parece inevitable, aunque, nos dicen, han podido continuar con las labores a distancia y sólo 20% debe acudir. El tema es que Canal 22 no es sólo un medio, es un medio del Estado, ¿por qué en más de dos meses no han podido crear un protocolo de acción para enfrentar una contingencia? ¿La secretaría de Cultura no los apoyó en crear uno? ¿Será cierto que la relación entre Casas y Alejandra Frausto es nula y que por eso ni se ven ni se oyen? Esta difícil situación pone en claro que no hay coordinación interna ni con las instancias del gobierno. Y mientras el equipo busca alternativas para continuar y cada uno resuelve cuestiones personales en caso de contagio o de ser positivo pero asintomático, ¿dónde están los jefes de área?, ¿dónde está el director? Bueno, en casa, dirigiendo por Zoom y por WhatsApp.

Secretaría de Turismo confunde y no difunde el Museo Nacional de Antropología

En aras de promover el patrimonio cultural, la Secretaría de Turismo federal envió el viernes un tuit en el que dijo que el “Museo Nacional de Antropología e Historia” es uno de los espacios más visitados de la Ciudad de México; sólo que el recinto se llama Museo Nacional de Antropología. Parecía un pequeño error, pero no fue todo porque la dependencia publicitó al museo con una foto de su fuente de agua, El Paraguas, e invitó a recorrerlo de forma virtual, y hasta dejó un enlace, sin embargo, éste dirigía al Museo Olímpico (Suiza). Si bien ambos espacios fueron diseñados por Pedro Ramírez Vázquez, hay grandes diferencias. Imagínese usted si así promueven el museo más importante de México, que tan sólo en 2019 tuvo más de 3 millones de visitantes, ¿cómo promoverá Turismo al país?