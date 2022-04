Boteromanía, la experiencia virtual que recorre la vida y obra de Fernando Botero

Un patriarca del arte latinoamericano y uno de los más reconocidos por su obra cumple noventa años. Casi tan célebre como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, la cantante Shakira y el narcotraficante Pablo Escobar (que mandó a destruir la escultura Pájaro en Medellín), el colombiano Fernando Botero (Medellín, 19 de abril de 1932) será agasajado en su país natal, en Italia e incluso por ese gran continente digital llamado Google, que pondrá a disposición de los usuarios en su plataforma de arte y cultura propuestas interactivas y una galería online para conocer más sobre la obra e historia de uno de los artistas vivos más admirados en el mundo.

Aunque Google no lo dice, parte de la fama internacional de Botero debe atribuirse a la escritora y crítica de arte argentino-colombiana Marta Traba, que revolucionó el pujante ámbito artístico de Colombia con su presencia en la televisión, la prensa y la universidad.

Según Traba, la obra de Botero “jamás será una impostura, porque nace de los más sinceros esfuerzos por existir como creación propia e irá definiendo valores cada vez más firmes, porque la tenacidad, unida al talento, no puede nunca desembocar en el vacío”. Aunque algunos artistas y críticos -incluida la misma Traba a inicios de la década de 1980, antes de su prematura muerte- pusieron en duda esa afirmación de 1958, ya había nacido un nuevo estilo artístico: el “boterismo”.

Mientras los museos públicos colombianos abrirán sus puertas para que los visitantes conozcan el legado de Botero, Google se prende a la “boteromanía” y homenajea al artista que pinta, dibuja y esculpe voluminosas figuras humanas y animales con más de cien imágenes digitalizadas y colecciones online para ver en detalle y conocer las historias detrás de sus cuadros más famosos.



Mujer toma fotografías a las réplicas de las pinturas del artista colombiano Fernando Botero. Foto: AFP/ Raul Arboleda, archivo

Desde la computadora en artsandculture.google.com o desde el celular, con Android o iOS, será posible informarse sobre las técnicas del pintor y sus motivaciones a la hora de pintar retratos de personajes latinoamericanos y españoles, bodegones, instrumentos musicales, mujeres voluptuosas y escenas de violencia política. “Lo he dicho muchas veces: no he pintado una gorda en mi vida -declaró sobre sus figuras-. He expresado el volumen, he buscado darle protagonismo al volumen, hacerlo más plástico, más monumental, como si fuera casi comida, arte comestible. El arte debe ser sensual: en ese sentido lo digo”.

“El arte debe dar placer -dijo Botero en ocasión de una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2006-. La mayor parte de las obras maestras de la pintura se hicieron sobre temas más bien amables. Hubo pocos artistas dedicados a temas dramáticos, como Matthias Grünewald y Hans Baldung. A veces, los temas dramáticos son un paréntesis en la producción de un artista, como ocurrió con Goya. Así que creo que es posible conjugar, pasar de un tema dramático a uno amable, siempre que el artista sea fiel a su estilo y siempre que su obra produzca placer estético”.

Fiel a su consigna, el colombiano creó obras “amables”, sensuales y humorísticas y otras que critican y satirizan el poder político, como las emblemáticas Familia presidencial (adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York), Retrato oficial de la Junta Militar y La guerra.



Exposición del artista colombiano Fernando Botero. Foto: EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Pronto no habrá ciudad en el mundo sin una escultura del artista colombiano. Hay obras de bronce y de mármol hechas por Botero en plazas y calles de Bogotá, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, París, Nueva York, Lisboa, Londres, Jerusalén, Montecarlo, Santiago y, en Buenos Aires, un torso masculino desnudo se exhibe en el Parque Thays. Sus pinturas se exponen en museos internacionales, de Caracas a Moscú, y de Hiroshima a Lausana.

En Medellín, su ciudad natal, se exhiben veintitrés esculturas en una plaza que lleva su nombre. Botero ha donado centenares de obras a museos públicos de Colombia.



Un hombre camina frente a una escultura del artista colombiano Fernando Botero, el 17 de abril de 2022, en la Plaza Botero, en Medellín (Colombia). Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega A

El artista, que ha fijado domicilio en París en la década de 19790, anticipó que festejará con su familia en la localidad italiana de Pietrasanta -donde ha sido designado ciudadano ilustre, se halla una de sus tantas casas y en cuyas plazoletas hay esculturas suyas- y que continuará trabajando en una serie de acuarelas.

En Colombia, las celebraciones por el aniversario del artista que recreó pinturas de Leonardo da Vinci, Andrea Mantegna, Paolo Uccello, Francisco de Goya, Diego Velázquez y Pablo Picasso, comenzaron semanas atrás.

Este martes, 19 de abril, en el Museo de Antioquia y el Museo Botero de Bogotá la entrada será gratuita para quienes quieran recorrer su colección, convocados por el lema “Hagamos que el día de su cumpleaños sea monumental como su obra”.

La Universidad del Rosario, además de conceder al artista la Orden del Fundador al Mérito en Artes y Creación, ofrecerá una programación académica y, en redes sociales, se promoverá una “toma” con el hashtag #Botero90años.

La obra del colombiano se exhibe en museos públicos y privados del mundo, y los coleccionistas pagan millones de dólares por sus pinturas y esculturas. Sin ir más lejos, el 11 de marzo, con la escultura Hombre a caballo alcanzó un nuevo récord en una subasta de arte latinoamericano en Christie’s en Nueva York al ser vendida en 4,3 millones de dólares.

En sus pinturas, el artista monumentalizó personajes propios de la cultura latinoamericana y los proveyó de “una apoteosis del color, del despropósito y de la forma” (otra vez, Marta Traba). Durante su estada en Nueva York en la década de 1960, se dejó influir por el expresionismo abstracto y el arte pop, pero pronto volvería al estilo que lo hizo popular y al que le dio nombre.

