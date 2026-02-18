Un daño que se presume a la Hacienda Pública por 33 millones 812 mil pesos por no acreditar que recibió de la provedora Toka Internacional, tarjetas electrónicas canjeables por ropa y calzado para los trabajadores, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria al Instituto Nacional de Bellas Artes.

El INBAL fue auditado en su Gestión financiera, y allí se incluye el pago de casi 100 millones para cámaras y sistema de seguridad en Bodega Nacional y el nuevo edificio de CENCROPAM.

Aunque el Fonart —auditado en su tarea de fomento a las artesanías— acreditó los cerca de 200 apoyos otorgados, la ASF señaló que “no acredita su contribución al fomento de las actividades artesanales”.

A la Secretaría de Cultura le auditaron los mil 405 millones de pesos que en 2024 obtuvo de ampliaciones y adecuaciones presupuestales. El rubro más importante fue el pago a trabajadores Capítulo 3000 que ascendió a 596 millones; así como pago de vigilancia de recintos que era un adeudo de 2023 por 171 millones, y otros contratos con cifras menores, como los 4 millones 300 mil pesos por la licencia del sistema Aleph y la suscripción por 12 meses a Red Hat Premiun en la Red Nacional de Bibliotecas.

Al INAH le fiscalizaron los 6 mil 410 millones de su presupuesto en 2024. Destacó el pago de más 299 millones de pesos por seguro de bienes patrimoniales, los 175 millones para mantenimiento y restauración del “Ateneo penínsular”; y un contrato a una empresa inhabilitada para museografía en la red de museos mayas. A cambio, recaudó 823.5 millones de pesos de museos y zonas arqueológicas que entraron a la Tesorería.