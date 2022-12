Así fue la peor Navidad de Kalimba

“Violación calificada de menores”, fue el cargo por el que el cantante Kalimba fue acusado y perseguido días antes de la Navidad de 2010.

El intérprete de “Tocando fondo” estaba en el apogeo de su carrera como solista cuando decidió incursionar también como DJ. Lo contrataron para tocar en una fiesta la noche del 19 de diciembre en Chetumal, Quintana Roo y ahí conoció a dos modelos que fueron contratadas para la fiesta: Daiana Guzmán y Thaily Villalobos, quienes siguieron el festejo con él y otros asistentes en el hotel donde él se hospedaba.

Dos días después Daina, de entonces 17 años, denunció la violación por parte del exintegrante de OV7 y fue emitida una orden de aprehensión contra él y su manager por el delito de “corrupción de menores”.

Al tratarse de un delito grave la pena que se podía enfrentar era de 25 y hasta 50 años de cárcel por lo que al ser detenido pasó siete días en la cárcel antes de que fuera puesto en libertad porque la denuncia tenía muchas inconsistencias.

El caso fue desestimado por esta razón, pero años después Kalimba confesó durante el programa de Monserrat Olivier y Yolanda Andrade que pasó los peores momentos de su vida en esa detención.

“Son siete días en los que no sabes si te vas a quedar ahí toda tu vida”, recordó Kalimba.

“El tercer día me acuerdo perfecto que me dio sed en la noche y en tu cabeza pasan tantas cosas, o sea cuando tú sabes que eres inocente cuesta un poco entender lo que está pasando, y en la noche me dio sed y en mi cabeza dije ‘voy a la tienda’ y de repente due ‘no, pero no puedes ir a ningún lado’… lloré como no tienes idea”, contó.

Hace un año el cantante asistió a una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado en la que hizo una recapitulación de lo sucedido y señaló al entonces Procurador de Justicia de Quintana Roo, Francisco Alor de haberlo acusado injustamente en un intento por limpiar su reputación durante su mandato.

melc