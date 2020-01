Compran pintura de Zapata de Fabián Cháirez

Read in English

El empresario español Tatxo Benet añadió recientemente una nueva obra a su colección de arte "polémico" gracias a la adquisición de "La Revolución", de Fabián Chairez, un cuadro que muestra a Emiliano Zapata desnudo y con tacones y que despertó numerosas críticas en México.

En declaraciones a Efe, Benet explica que la obra le interesa por la "censura" que se cierne sobre ella y por las muestras de desaprobación que generó desde que salió a la luz a finales de noviembre con la muestra "Emiliano: Zapata después de Zapata", en el museo del Palacio de Bellas Artes.

Marlon Brando, Speedy González y "El Mandilón", algunas obras que forman parte de la exposición de Zapata en @mbellasartes https://t.co/xfRk0CV9QE pic.twitter.com/Sb3Gadio82 — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) December 11, 2019

El empresario y periodista Tatxo Benet, directivo del grupo Mediapro, se mostró muy satisfecho con la adquisición de la obra "La Revolución" al considerarla "fundamental" para su colección de arte, formada por unas 70 piezas "que han sido censuradas por cualquier motivo o grupo de presión".

"El cuadro rompe el mito de la masculinidad mexicana y ha provocado repulsa entre los campesinos, que tienen a Zapata como ídolo", detalló Benet.



Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

En este sentido, el empresario subraya que la censura artística no entiende de ideologías y que "los grupos de presión son muy diversos, no solo conservadores".

"La censura progresista no se llama 'censura', sino 'aquello políticamente correcto'", añadió Benet, que ve la compra de obras polémicas como una oportunidad para "darles la visibilidad que merecen".

"En muchas ocasiones, las piezas censuradas se convierten en obras malditas; su autor las abandona en el estudio y no se vuelven a exponer nunca más", lamenta el coleccionista.

Benet celebró la compra del cuadro "La Revolución" y, aunque no reveló el precio que ha pagado por él, aseguró que había "mucha competencia" para adquirirlo.

Según detalló, su oferta no era "la más interesante", pero el autor de la pintura la aceptó, "rebajando sus pretensiones económicas", para poder formar parte de la colección de arte de Benet, integrada por nombres como Joan Tàpies, Ai Weiwei, David Cerny, Marta Minujín o Robert Mapplethorpe.

Un conjunto de piezas, de "valor artístico muy variable" pero con una "interesante historia detrás", que el empresario lleva reuniendo desde inicios de 2018, cuando compró la instalación "Presos políticos en la España contemporánea", de Santiago Sierra, retirada de la feria ARCO de Madrid.



Foto: AP Photo/Marco Ugarte, archivo

Tras exhibirse por diversas ciudades españolas, la obra de Sierra seguirá ahora su andadura por Europa y recalará próximamente en Polonia, según Benet.

Siguiendo los pasos de esta instalación, el cuadro "La Revolución" llegará a Cataluña (noroeste de España) en verano, tras culminar su exhibición en México y en Texas, para dejarse ver ante el público en una exposición junto a otras 25 obras de la colección del empresario.

La pintura representa a Emiliano Zapata cabalgando desnudo, con zapatos de tacón y un sombrero rosa, a lomos de un caballo blanco.

La familia del revolucionario vio como una ofensa la obra de Fabián Chairez y acusó al autor de dañar la dignidad de Zapata, mientras que diversos usuarios se sumaron a las críticas en las redes sociales publicando comentarios homófobos.

El enojo llegó también a organizaciones campesinas de México, que pidieron que el cuadro fuera retirado de la exposición y de todos los carteles propagandísticos donde aparece.

