Huang Yi baila con un robot llamado KUKA y experimenta nuevos movimientos

“No me gusta imaginar el futuro, yo realizo el futuro”, dijo el coreógrafo y bailarín Huang Yi, que se presentó en el Festival Internacional Cervantino (FIC), donde bailó junto al robot KUKA.

El artista originario de Taiwán agregó que bailar junto a un robot es otra forma de hacer danza, pero que al mismo tiempo le representa un nuevo proyecto de investigación con el que busca explorar nuevos movimientos dentro de la danza.

“Yo no sigo a KUKA ni KUKA me sigue a mí, en realidad seguimos a la música. En muchas ocasiones tengo que escuchar el sonido de KUKA para poder continuar. No puedo definir si es danza contemporánea o danza clásica, en realidad es una mezcla entre ambas escuelas”, señaló el coreógrafo en entrevista.

La propuesta “Huang Yi Studio +” se presentó en el Teatro Cervantes, en el marco de la edición 47 de la “fiesta del espíritu”. Además del coreógrafo otros dos bailarines interactuaron con el robot, a ritmos clásicos o melodías como “When I Fall In Love”, de Nat King Cole.

“KUKA es un robot industrial que está diseñado para no parecer un humano, inclusive las personas que financiaron la fabricación de KUKA también pidieron que no pareciera un humano. Los movimientos de KUKA son ‘pesados’ para que no parezca humano, sin embargo, las audiencias lo ven como a una persona, pero considero que eso ya forma de la interpretación que cada quien hace”, explicó el coreógrafo.

KUKA, explicó Huang Yi, requiere para cada proyecto un proceso de programación que tarda alrededor de 20 horas, y actualmente trabaja en otro proyecto en el que busca que el robot atienda en una cafetería.

