Coronavirus. ¿Cómo entrena una bailarina de ballet en la cuarentena?

La contingencia sanitaria para prevenir el contagio de coronavirus obligó a que los teatros cerraran temporalmente, a la suspensión de funciones. Sin embargo, los bailarines de danza clásica alrededor del mundo, debido a la naturaleza de su trabajo, no pueden dejar de entrenar sus instrumento de trabajo, sus cuerpos, y han encontrado formas muy diversas y creativas para continuar con sus entrenamientos diarios desde casa.

La bailarina Isabel García, miembro de la Compañía Nacional de Danza (CND), comparte con EL UNIVERSAL, cómo ha conseguido sustituir elementos vitales para su acondicionamiento y entrenamiento como las duelas de rendimiento, especializadas para brindarles el soporte que necesitan para no lastimar sus articulaciones; el respaldo de una silla se ha convertido en una barra.

También lee: Apps para leer en tiempos de Covid-19, recomendadas por promotores de la lectura

"En esta Jornada Nacional de Sana Distancia a los bailarines nos ha resultado muy complicado mantenernos entrenados en el nivel que estamos acostumbrados. Nosotros trabajamos durante un promedio de seis horas diarias en un salón de ensayos y hemos tenido que desarrollar nuevas formas para mantenernos en forma en casa", dice.



Foto: tomada de la cuenta de Facebook de Isabel García

A través de un video, la destacada bailarina, quien además es estudiante de Comunicación y Periodismo y creó el sitio https://www.soundancepodcast.com en donde comparte información especializada del mundo del ballet, explica su rutina:

"Lo primero que hago es tomar una clase de acondicionamiento físico o de yoga, que me ayudan a mantenerme fuerte y calentar bien antes de hacer una barra de ballet. Posteriormente busco una clase de ballet en línea, ahora hay muchas opciones tanto de maestros y bailarines de la Compañía Nacional de Danza, como de otras compañías de danza alrededor del mundo que imparten clases en línea, es muy interesante porque hay muchos maestros que, en otras circunstancias, no podríamos tener clase con ellos, de modo que es una oportunidad que se nos abre".

También lee: Cultura en línea para sobrevivir la cuarentena

Y agrega: "Tomada de la silla de mi comedor hago barra, después hago centro y es muy complicado porque el piso es muy resbaloso, pero un par de ejercicios sí se pueden hacer; luego intenta saltar un poco, aunque también es muy difícil porque necesitamos un piso flotado que nos dé buen soporte y rebote, pero he encontrado que doblando mi mat de yoga en cuadritos consigo soporte para no lastimar mis articulaciones y puedo hacer un par de ejercios de saltos. Con las zapatillas de punta hago un par de elevaciones para no perder, sobre todo, la fuerza de mis tobillos y no perder la sensación de las zapatillas".

Finalmente, la bailarina, co-fundadora de Ciudad En Escena A.C, comparte su versión de "home office", en el que el público puede conocer un poco acerca del día a día de una bailarina profesional de ballet e invita a los lectos de EL UNIVERSAL a mantenerse en casa como han indicado las autoridades de salud.

fjb