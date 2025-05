La agencia de noticias Associated Press (AP) indica que no hay evidencia definitiva para cambiar la autoría de la famosa foto “La niña de Napalm”, realizada por “Nick” Huynh Cong Ut, uno de sus fotógrafos, durante la guerra de Vietnam.

“Tras una investigación de casi un año, AP ha concluido que no hay evidencia definitiva requerida por los estándares de la agencia como para cambiar el crédito a la fotografía de hace 53 años”, publicó en su sitio web.

El documental "The Stringer", realizado por Bao Nguyen y proyectado en el festival de Sundance en enero, atribuye la foto a Thanh Nghe, un colaborador externo vietnamita y no al fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, conocido como Nick Ut, recompensado con un premio Pulitzer.

El pasado 6 de mayo, AP dijo que en su reporte de 96 páginas señaló que “es posible” que Ut haya hecho la fotografía, pero que es imposible llegar a una conclusión definitiva debido al “paso del tiempo, falta de evidencia clave, limitaciones tecnológicas y la muerte de varias personas clave involucradas”.

“No pasamos nada por desapercibido, que nosotros sepamos, y lo hicimos con mucho respeto hacia los involucrados”, dijo Derl McCrudden, vicepresidente de AP. “No hace ninguna diferencia para nosotros cambiar el crédito, pero tiene que hacerse basado en hechos y evidencia y no hay evidencia definitiva que pruebe que Nick Ut no tomó esa foto”, agregó.

World Press Photo suspende autoría de “La niña de Napalm”

El concurso World Press Photo anunció el viernes que suspendió la autoría de la imagen de "La niña del Napalm", una de las instantáneas más emblemáticas de la historia, después de que un documental suscitara dudas sobre quién tomó realmente la foto.

El documental "provocó una profunda reflexión en el seno de World Press Photo", que llevó a cabo una investigación entre enero y mayo sobre la autoría de la imagen, informó el certamen en un comunicado.

Según un análisis del lugar, la distancia y la cámara utilizada ese día, los fotógrafos Nguyen Thanh Nghe o Huynh Cong Phuc estaban quizás en mejor posición que Nick Ut para tomar la foto", explicó World Press Photo, pero insistió en que la autenticidad de la foto no se cuestionaba en absoluto, ni tampoco el premio concedido.

"Es importante señalar que la foto en sí es indiscutible y sin duda representa un momento histórico real que sigue resonando en Vietnam, Estados Unidos y en todo el mundo", declaró Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva del concurso.

