Alertan sobre discurso polarizante de AMLO y sus dichos contra la prensa

El escritor Héctor Aguilar Camín, el sociólogo Roger Bartra y la politóloga María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; el académico Francisco Valdés Ugalde y la periodista Gabriela Warkentin, coincidieron en que en México no sólo hay un asedio a la libertad de expresión, sino también hay una polarización que anula el debate público y pone bajo la mira a los críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien, dijeron, "debe parar ya a su deriva polarizante".

En el marco del programa FIL Pensamiento de la Feria Internacional de Literatura de Guadalajara, se llevó a cabo la conferencia “Libertad de expresión, en el marco de la 4T”, en la que los ponentes señalaron que los dichos del presidente durante sus conferencias matutinas alimentan "el veneno y el odio" en las redes sociales, los cuales no sólo intimidan a los críticos, también pueden terminar en agresiones físicas hacia ellos.

"No sé si este presidente ha sido el más criticado, creo que no, pero sí sé que este es el presidente que más ha insultado a todo aquello que le molesta y le incomoda. Es un presidente que atemoriza, nos tiene trabajando bajo amenaza, todos los días está en condiciones de lanzar un nuevo estigma. Si uno quiere ver el resultado de esto, vaya a ver las redes sociales que patrocina para que vea la cantidad de veneno y de odio. Si esto no es un atentado a la libertad, no sé qué pueda hacer", dijo Aguilar Camín.

Y añadió: "El Presidente debe parar a su deriva polarizante que camina hacia la destrucción de las fronteras entre lo verdadero y lo falso. Es un poco ingenuo lo que estoy diciendo porque no dejará de usar el poder como lo usa, por eso lo que queda es equilibrar el poder por la vía democrática".

Por su parte, Casar, dijo sentirse "harta" de que sólo se hable de la existencia de dos polos que "son de la misma calaña". "Resulta que sólo hay dos polos, en pro y en contra de López Obrador. Con nuestras críticas no estamos polarizando, estamos, con datos en la mano, hablando sobre lo que ocurre en el país. No estamos tratando de descarrilar su gobierno. Lo que yo hago es para defender ciertos principios", dijo.

Roger Bartra indicó que en México existe una situación "complicada, tensa y difícil" en términos de la libertad de expresión.

"Yo, como muchos otros críticos de la Cuarta Transformación, me siento molestado, y uso esa expresión tomada de la declaración universal de los Derechos Humanos. Cuando el poder Ejecutivo utiliza insultos y la mentira para referirse a los críticos, yo me siento realmente molestado y siento que se molesta, se interfiere y se amenaza mi derecho a la libre expresión. Por eso, como hemos dicho, sí estamos frente a un asedio que puede afectar nuestros derechos humanos", apuntó.

Con el desplegado "En defensa de la libertad de expresión", firmado por más de 650 intelectuales, dijo Bartra, se tocó un punto neural y fundamental del debate público. Y apuntó que hay una amenaza de llegar a una condición "posdemocrática".

"Estamos enfrentados a un régimen de carácter populista y el populista alberga fuertes tendencias posdemocráticas que encaminan a los políticos hacia la autocracia y hacia el autoritarismo. Esos regímenes populistas generan polarización", explicó el sociólogo.

María Amparo Casar, añadió que no sólo se siente "molestada", sino también "intimidada y afectada" porque no ha podido continuar con su trabajo. "No tengo las condiciones que debería para seguir trabajando. En el discurso ya no hay corrupción ni impunidad, ya hay justicia e igualdad, pero esto no es más que bla, bla, bla", dijo.

Lee más: Diálogo cara a cara de AMLO con la prensa es sano: Alma Rosa Alva de la Selva

La politóloga aseveró que el asedio en México equivale a la Ley de Desacato en Colombia, la cual, apuntó, equivale a penalizar las expresiones contrarias a las políticas públicas. "El presidente López Obrador está usando la imposición arbitraria de información y está creando obstáculos para el libre flujo informativo y eso también es una violación a la libertad de expresión", atajó Casar.

Aguilar Camín insistió en que el asedio a la libertad de expresión no se refiere únicamente al cierre de espacios informativos, a la persecución de medios o las agresiones verbales.

"Nada más faltaba que el gobierno tuviera la posibilidad de censurar a un medio. Eso está fuera de lugar. Lo que sucede es que este presidente crea una atmósfera de amenaza, estigmatización y persecución verbal de sus críticos. No es verdad que el use el derecho de réplica para rebatir, usa el tiempo que tiene como ningún otro para insultar, para decir una y otra vez a uno y otro medio, a una y otra persona, a una y otra organización civil, que son corruptos y pertenecen al viejo régimen, que han callado siempre y porque ahora ven afectados sus intereses están chillando".

Lee más: AMLO se inventa adversarios: Luis Carriles, director de La Prensa

La periodista Gabriela Warkentin coincidió con los ponentes y añadió que efectivamente se han creado climas de linchamiento, pero no únicamente debido al micrófono presidencial, sino también por la confrontación pública y polarizada.

"Hoy es más fácil que el clima de linchamiento a los periodistas, a los reporteros, a los medios se expresen en agresiones, incluso físicas, que antes. Yo nunca diré que venimos de una libertad de expresión, pero a los problemas que ya teníamos hoy se suma esta fractura de diálogo", dijo la comunicadora.

Además, Warkentin alertó que en el entorno digital hay estrategias de ataque que entorpecen el debate. "Hay una estrategia de ataque y contrataque que no es exclusivo del entorno mexicano. La única buena noticia de esto es que hay gente muy profesional mapeando estos entornos. Muchas veces lo que sucede en el entorno digital, puede tener implicaciones en el entorno material, como ocurrió hace cuatro años con las elecciones de Trump en Estados Unidos", dijo.

Añadió que, rumbo a las elecciones, estos fenómenos digitales de ataque, pueden aumentar. Y advirtió que los modelos de negocios de medios de comunicación, especialmente los independientes, sumado a la pandemia, podría orillar a la desaparición de espacios informativos.

En los comentarios de la mesa durante su transmisión en Facebook se generaron cientos de comentarios de parte de los usuarios, muchos de ellos en contra de los ponentes, a quienes acusaron de "chayoteros", "chillones" y "mentirosos".

lsm