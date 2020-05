Alas y Raíces niega desaparición de programa "Brotes"

Después de que los movimientos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea por las Culturas y Moccam convocaron a Antonio Rodríguez Frino, coordinador nacional de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Cultura, a informar sobre la disminución de recursos a programas de esa dependencia que fue denunciada por narradores orales, escritores y compositores, este miércoles en una reunión virtual de la comunidad artística y autoridades de cultura, el funcionario participó y negó que fuera a desaparecer el programa Brotes “que representa atención a una población que no se toma en cuenta”, la de las primeras infancias, y aseguró además que ningún contrato con artistas fue tocado. Sin embargo, esto último fue refutado por los creadores.

Esta reunión es parte de las que desde hace varias semanas, artistas y gestores de los movimientos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea por las Culturas y Moccam (Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México) han celebrado y donde demandan apoyos a los creadores en medio de la situación de precariedad que se vive tras la suspensión de los programas artísticos y culturales por la pandemia generada por el Covid-19; sus demandas han sido más específicas tras el anuncio de recortes presupuestales, en particular de 75% de gastos operativos como demandó la Presidencia.

“Desconozco de dónde viene la información de que el proyecto Brotes va a desaparecer, tengan la seguridad de que no va a desaparecer”, dijo Antonio Rodríguez, quien resaltó que ese programa estuvo en 15 estados el año pasado.

En vísperas del Día del Niño, también en una reunión virtual, los creadores fueron informados de que por la reducción del presupuesto sólo se contrataría a 23 cuentacuentos con un contrato por seis funciones para todo el año.

Además de los recortes, la actriz, narradora y titiritera, Guadalupe Ocampo Suárez, denunció, como anteriormente lo habían hecho otros creadores, la desaparición de este programa Brotes que trabajaba con primera infancia.

“De las poblaciones más vulneradas en todo el mundo son las niñas y los niños”, dijo Guadalupe Ocampo y demandó respeto a los derechos culturales porque “en estos momentos no podemos prescindir de ellos. Con los medios electrónicos que se tienen ahora se tendría que estar contratando a todos los trabajadores de la cultura para llegar a los niños por todos los canales posibles y darles información, distracción, entretenimiento y posibilidad de desarrollar sus capacidades”. Comentó que estos recortes se equiparan a los despidos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en marzo que no se realizaran, por eso Ocampo reclamó “que no se siga cortando el presupuesto a la cultura y mucho menos con estos despidos”.

Emilio Lome, integrante de Brotes, leyó un texto donde aclaró que varios talleristas del programa recibieron a finales de abril un correo electrónico donde se les informaba del recorte de 75% de recursos para Cultura y el cese completo de Brotes por lo que resta de esta año.

Antonio Rodríguez dijo que los ajustes obedecen al problema de la pandemia que implican consecuencias en todos los rubros: “Las reacciones tienen que ver con algo que no elegimos, pero es necesario enfrentar en colectividad”.

El funcionario y músico argumentó que él no podía tomar decisiones como hacer un recorte de 75%: “Como parte de una estructura, lo que puedo hacer es acatar las decisiones que vienen como parte de un decreto presidencial. Eso no significa que hayamos hecho ese recorte. En el momento en que ese da a conocer el decreto se nos solicita un ejercicio para ver con qué recursos contamos y cuáles no tenemos”. Más adelante, añadió que ningún contrato de Alas y Raíces fue tocado, salvo el de tres compañeros que trabajaban en talleres murales y que esto fue de mutuo acuerdo con ellos.

Rodríguez se refirió a lo que se redujo en el presupuesto en cuanto a operación; detalló que los primeros rubros que se tocaron fueron viáticos, viajes, materiales de oficina, arrendamiento de equipos y tarimas para festivales presenciales. “La prioridad fueron los sueldos y salarios de los artistas”. Si bien insistió en que no se tocaron contratos, afirmó también que hubo instrucción de que no habrá más contrataciones.

A pesar de sus afirmaciones, en el chat que se realizaba en el propio foro talleristas aseguraron que varios habían recibido correos desde la dirección de [email protected] donde les cancelaron la contratación.

Guadalupe Ocampo dijo al director de Alas y Raíces que tenía pruebas de otros artistas de los recortes que se haría a sus funciones, y citó los casos de Jaime Chabaud y de Lourdes Pérez Gay.

Y concluyó: “Votamos por un cambio, pero no se están diciendo las cosas de forma clara y transparente. Los conminamos a que comprendan que de esto vivimos, que cada recorte que hacen de una función o un concierto, o un libro, recorta el dinero de la alimentación y medicinas a los que nos dedicamos a esto, no somos de segundo término, los artistas y creadores somos importantes para el desarrollo de este país”.

Los participantes le dijeron al coordinador de Alas y Raícez que aún hay dos impagos de Brotes desde junio de 2019, en casos de Chihuahua y Chiapas.