EL UNIVERSAL obtuvo el segundo lugar en los Premios de la Red de Periodismo de Soluciones 2024-25 en la categoría de Artículo Periodístico. La investigación "De la escasez a la abundancia: el mar como fuente de prosperidad" fue reconocida tras una revisión de casi 900 postulaciones provenientes de seis continentes.

El reportaje publicado en este diario cuenta la historia de Cabo Pulmo, un pequeño pueblo en Baja California Sur conocido por la recuperación del ecosistema de su arrecife gracias a la intervención de su comunidad, la cual dejó las redes de pesca a mediados de los 90 y hoy se dedica al buceo, el turismo sustentable y otros servicios locales que atienden a 40 mil visitantes anuales.

La pieza periodística reconstruye el desarrollo de la localidad como un modelo de conservación que trae consigo bienestar social y económico, pero también contextualiza sus alcances y retos para replicarse en otros sitios del Golfo de California a través del concepto de las Áreas de Prosperidad Marina (APpMs).

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Asimismo, el reportaje expone otras 10 historias de resistencia que narran cómo en distintas costas del golfo las comunidades enfrentan la pérdida de recursos marinos y las consecuencias del cambio climático con organización, conocimiento ancestral y trabajo colectivo.

El equipo detrás de la investigación está conformado por:

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Editor General: Iván Carrillo

Editor Adjunto: Aminetth Sánchez

Editor de Arte: Miguel Ángel Garnica

Editor Edición Impresa El Universal: Horacio Jiménez

Editor RRSS: Raquel Villanueva Juárez

Reporteros: Aminetth Sánchez, Víctor R. Rodríguez, Raquel Zapien, Iván Carrillo

Fotografías: Eunice Adorno, Eduardo Hernández Montoya, Cruz Morales, Octavio Aburto, Iván Carrillo, Víctor R. Rodríguez

Infografías: Luis Miguel Cruz Ceballos

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¿Qué son los Premios de la Red de Periodismo de Soluciones?

Los Premios de la Red de Periodismo de Soluciones reconocen trabajos que “representan una forma completamente diferente de entender las noticias, no como un mecanismo principalmente para narrar los problemas del mundo, sino también como una ventana a la creatividad y resiliencia de las personas al tratar de abordarlos”, explica la publicación de resultados de la organización.

Los premios se dividen en seis categorías que cubren historias en diferentes formatos y que se publican en medios de corto o gran alcance. En esta última edición, Kamala Thiagarajan, periodista proveniente de la India, ganó el primer lugar de Excelencia General debido a su cobertura sobre mujeres ciegas capacitadas como “examinadoras táctiles médicas” para detectar el cáncer de mama.

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