¡Alcanza tus metas!

Una de las cosas que genera más ansiedad en los pacientes es el miedo a no alcanzar sus objetivos. Objetivos que parecen ser su sueño mas soñado pero que no siempre se plantearon bien.

Todos se imaginan y piensan lo increíblemente felices que van a ser una vez que pierdan esos kilos de más, ganen masa muscular, controlen su hipertensión y su glucosa o lo que sea, el objetivo que se hayan planteado. Es más, muchos piensan que sólo van a ser felices cuando sean otras personas que hoy no son.

Y, en realidad el problema no es tanto el objetivo que quieren alcanzar, sino cómo lo establecen. La frustración llega cuando no logran lo que buscan y piensan que quizá nunca lo van a lograr.

En respuesta a eso les quiero presentar el acróstico S.M.A.R.T.E.R que seguro les va a funcionar para que sus acciones los lleven a alcanzar sus metas y sus metas estén bien planteadas. Entonces, tomen en cuenta todo esto:

S.M.A.R.T.E.R se refiere a:

S: specific

M: measurable

A: achievable

R: relevant

T: timely

E: evaluate

R: revise

Pero ¿esto qué quiere decir? Para mi se traduce en algo muy sencillo: debes ser inteligente en cómo te planteas las cosas para que puedas lograr lo que quieres.

De ahí que habrás de plantearte metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes, oportunas, evaluables y verificables.

Las metas deben ser, todas y cada una, redactadas correctamente porque la mente te va a llevar a eso concreto que le estás pidiendo y si entiende mal, te lleva mal. Qué tal un: estas vacaciones me gustaría perder 3 kilos de grasa para mejorar mi salud. Lo voy a hacer siguiendo un plan de alimentación saludable y personal acompañado de actividad física que disfrute y alimentos ricos. Me voy a pesar sólo una vez cada 15 días y voy a confiar en mi avance de acuerdo con cómo me vaya sintiendo. Seré prudente en las cantidades de alimento que consumo, pero cuidaré no quedarme con hambre ni sed. Evitaré sal, azúcar y grasa, pero aumentaré fruta y verdura de temporada. Esta vez no haré nada que me haga sentir mal ni que me genere ansiedad ni enojo.

Una vez que pienses así es más probable que puedas alcanzar lo que deseas. Parece rebuscado, pero es claro. Así que ojo con lo que pides para que entonces si, se te haga realidad.