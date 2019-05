Hasta ahora todo bien en las ventas de Cuervo, pero…

CUERVO es la clave de pizarra o de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de la emisora BECLE S.A.B. de C.V. que comanda Juan Beckmann Vidal, propietario de Tequila Cuervo. Sus ventas al primer trimestre de 2019 revelan importantes avances respecto al mismo periodo del año previo, sólo que sus números pueden revertirse en cualquier momento, ya que son susceptibles a factores de índole geopolítico y también debido a cambios de hábitos del consumidor.

El volumen de cajas colocadas durante los primeros tres meses del año se incrementó 13.1%, al reportar 3.8 millones de cajas de tequila de nueve litros, y por lo mismo sus ventas se dispararon 22.7%, al facturar de enero a marzo de este año un total de 5 mil 278 millones de pesos. Le comparto otro dato: la utilidad neta por acción fue de 0.20 pesos, es decir que en total logró una utilidad neta por 703 millones de pesos.

Todos estos números reportados a bolsa, en sintonía con lo que esperaba el mercado, contrastan con algunos riesgos que en cualquier momento pueden detonarse. No lo digo yo, ni los analistas bursátiles: lo advierte su propio informe trimestral, el cual por cierto está abierto al público en general.

“La existencia de condiciones o el acontecimiento de hechos desfavorables de orden, económico, político o el surgimiento de otros en los países en los que opera la compañía (CUERVO), podría afectar de forma adversa y significativa las operaciones de la compañía. La disminución de la aceptación social de los productos de la compañía, la adopción de políticas gubernamentales en contra de las bebidas alcohólicas destiladas o la recepción de publicidad negativa podrían afectar en forma adversa y significativa las operaciones de la compañía”, destaca.

Me parece que el documento es más que claro, al advertir a los inversionistas sobre los riesgos que enfrenta la tequilera, y es por eso que llama la atención esta “explicación”, en medio de muy buenos resultados.

El documento agrega: “Las decisiones de las autoridades reguladoras y las reformas de las leyes y reglamentos de los países en los que la compañía opera, podrían limitar sus actividades o incrementar sus costos de operación o pasivos. Los aumentos en los impuestos y las reformas fiscales podrían afectar en forma adversa, la demanda de los productos de la compañía. Las obligaciones de pago de impuestos sobre la venta de bebidas alcohólicas destiladas como resultado de actos fraudulentos de terceros, podrían afectar las actividades de la compañía”.

Se incluye una serie de contundentes párrafos que, lejos de advertir los riesgos, pone sobre aviso a los inversionistas (son “mis piensos”, diría una tía).

“La compañía podría verse en la imposibilidad de proteger sus derechos de propiedad intelectual. La Denominación de Origen del Tequila podría deteriorarse. La contaminación de los productos de la compañía podría tener un efecto adverso en las ventas. Es posible que la compañía no logre obtener los beneficios esperados de los programas de cambio instalados en sus sistemas, y la falla de estos podría trastornar sus operaciones”.

Sobre la fusión con la unidad de negocio “Proximo”, CUERVO advierte a sus inversionistas que podrían no llevarse a cabo los beneficios producto de esta alianza, ya que podría incurrir en costos no anticipados asociados a dicha operación, por lo que sus resultados de operación, condición financiera y el precio de las acciones “podrían sufrir un efecto material adverso”. Sobre aviso no hay engaño, pero la duda es si es necesario advertir de esta manera.

---

AGENDA TEQUILERA.- Continuando con los festejos del 25 Aniversario del Consejo Regulador del Tequila, en la semana del 1 al 9 de junio autoridades y miembros de dicho organismo llevarán a cabo una serie de eventos y catas en España, como un reconocimiento al segundo mayor mercado que representa la Unión Europea en su conjunto.