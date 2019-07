Bukele, el porrista de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene también porristas, admiradores en el exterior. Uno de ellos, nos dicen, es el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien no desaprovecha la ocasión para sacar las matracas para elogiar al tabasqueño y desacreditar a los que llama los detractores lopezobradorista. El joven Nayib acudió al arranque del programa Sembrando Vida y con el canciller Marcelo Ebrard al lado se dedicó a echar porras a López Obrador, de quien destacó trabaja incansablemente todos los días. En cambio, dijo que los opositores a AMLO se la pasan con una letanía de críticas y no se cansan de responsabilizarlo de los problemas del pasado, herencia que ellos dejaron al hoy presidente de México. Bueno, pero las porras no son gratis, cosa de recordar que el gobierno mexicano prometió 30 millones de dólares para los salvadoreños en el plan que comenzó este viernes…

Cuatro mujeres aspirantes al Senado

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio cuatro nombres de mujeres morenistas que buscan presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores: Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro Castro, Marybel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera Rivera. Sin embargo, el zacatecano ha dicho que el asunto será decidido por el grupo parlamentario en la tercera semana de agosto, porque los legisladores del partido en el gobierno votarán primero si aceptan la reelección de Martí Batres Guadarrama. Sólo si la bancada dice “no” al actual presidente, quien se mantiene firme en su lucha por continuar en la posición en el segundo año de la actual legislatura, la bancada procedería a elegir de entre las cuatro aspirantes. Por lo pronto, la moneda está en el aire y los cinco se comen las uñas, nos comentan.

Marko reaparece en San Lázaro

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, tuvo una sesión de trabajo con su bancada en la Cámara de Diputados. Nos cuentan que en ese encuentro se tomó la decisión de que “van con todo” por la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, para el segundo año de la legislatura. En este espacio le informamos que levantaron la mano varios panistas para este cargo, pero nos dicen, lo que más le preocupa a Morena es el perfil del que pueda llegar a ser el sucesor de Porfirio Muñoz Ledo y la relación que tendría con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el PAN, nos adelantan, tendrá un trato republicano y los azules piden tener la libertad de elegir a su propuesta para la presidencia de la mesa directiva. Y como todo en política, nos dicen, no deberían sentirse muy seguros porque los morenistas tienen la mayoría en el pleno y nada les impediría repetir en el puesto. Por cierto, ¿dónde se ha metido don Marko cuando se requiere algo del PAN?

Prueba de fuego para Toledo

Nos comentan que a más tardar el próximo 21 de julio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, emitirá su resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del polémico Aeropuerto de Santa Lucía, cuya construcción ha generado una serie de amparos por la falta de permisos en materia ambiental. Parece ser, nos dicen, que esta será una prueba de fuego para la dependencia encabezada por Víctor Toledo. ¿Cuál será el dilema? Don Víctor podrá mostrar si “el nuevo rostro” de la Semarnat es la defensa de los recursos naturales o se quedará en el plano discursivo. ¿Podrá decirle no al jefe del Ejecutivo que es su jefazo?



*** Foto:Nayib Bukele/ Reuters