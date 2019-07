Percepción y puntos de referencia sobre inseguridad en BCS

Roberto López Espinosa de los Monteros

En 2019, el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, A.C., con sede en La Paz, Baja California Sur (BCS), se sumó y certificó en la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad. Somos una organización local con el propósito de evaluar, informar, proponer e incidir en el desarrollo justo, democrático y sostenible de las ciudades del estado de Baja California Sur. A partir de este año colaboramos con el Observatorio Nacional Ciudadano, para generar información y capacidades ciudadanas para observar y atender el fenómeno delictivo.

Según datos del INEGI, entre 1990 y 2013 el número total de homicidios en Baja California Sur (BCS) fluctuó entre los 12 y 55 homicidios por año. Sin embargo, desde mediados de 2014 BCS registraría ese año como el punto de inflexión en el incremento en el número total de homicidios en esta entidad. Así lo muestran las estadísticas, a partir de entonces, los homicidios totales en BCS incrementaron de 93 en 2014 hasta su máximo histórico de 740 en 2017. Para poner estos números en perspectiva, tan solo en el año 2017 se registraron más homicidios que los registrados durante 24 años, de 1990 a 2013.

Este alarmante incremento en el número de homicidios le valió a BCS la atención de autoridades y medios nacionales e internacionales, así como alarmas de viaje emitidas por el gobierno de E.U.A.

En 2018 el registro de homicidios en BCS disminuyó a 244. Esto representa una disminución del 33% respecto al 2017. Si bien es una disminución importante y las autoridades la celebran y anuncian como un éxito en la aplicación de sus políticas públicas, no hay que olvidar nuestros puntos de referencia iniciales o línea base de medición y monitoreo de la inseguridad. Es decir, no es lo mismo comparar el número total de homicidios en 2018 vs 2017, que comparar el 2018 vs cualquier año antes de 2014. De ser así, el año 2018 tendría un incremento en el registro de homicidios de casi el 500% respecto a los registrados en el 2010.

En Cómo Vamos La Paz, Observatorio Ciudadano, generamos nuestro primer reporte de incidencia delictiva en 2018 con los 13 principales delitos de alto impacto (www.comovamoslapaz.org), del cual se pueden destacar las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Formular y priorizar políticas públicas basadas en evidencia, que busquen no solo detener sino también prevenir.

Consolidar y fortalecer la comunicación y un mayor intercambio de información entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de BCS (PGJE-BCS) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPBCS), estas instituciones deben trabajar en conjunto, compartir inteligencia y planificar acciones concretas para la prevención y disuasión del delito.

Incrementar la capacitación constante del personal encargado de la procuración de justicia.

Fortalecer la cultura vial a través del marco normativo, sumando acciones concretas que incrementen la prevención de siniestros viales, dado que en el 2018 la categoría de accidentes de tránsito representó el 95% de los homicidios culposos en Baja California Sur.

Implementación de programas para la prevención de robos a casa habitación, ya que la tasa de Baja California Sur se encuentra muy arriba de la nacional.

Si bien es cierto que lo que no se mide no se puede evaluar ni mejorar, también es muy importante reconocer a partir de qué punto empezamos a medir, poner en perspectiva nuestra realidad y la percepción de cómo hemos mejorado, discriminar qué estrategias y acciones han funcionado.

