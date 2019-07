Chispas en Wimbledon

Wimbledon empieza a levantar pasiones. La eliminación de la japonesa Naomi Osaka, la derrota de Venus Williams la multi campeona de Grand Slams ante Coco Gauf de 15 anos de edad, la confirmación de que los jóvenes como Tsisipas, Sasha Zverev, Dominic Thiem y Dennis Shapovalov aun no están listos para dar la batalla en Wimbledon pues han sido ya eliminados y todo esto anima aun mas al tercer torneo de Grand Slam del ano, ademas del mas prestigiado.

Un evento que esta adornado por la nobleza y aristocrática sociedad inglesa, por su glamour, por su elegancia, por su mercadotecnia y por la enorme participación de tenistas de todo el mundo, mujeres y hombres, que desean estar en la fiesta que parece esta hecha para Djokovic, Federer y Nadal.

Tanto Rafa Nadal como Federer avanzan a la segunda vuelta y sin problemas como era de esperarse, pero aquí se destaca ya el partido entre Kyrgios contra Nadal en la segunda vuelta.

Kyrgios, australiano, campeón del Abierto de Acapulco, quien toma el tenis como un pasatiempo, que disfruta jugando contra los mejores, a quien por cierto ya ha derrotado a los tres grandes en otras ocasiones, a quien castigan por su explosivo carácter, el que se burla de algunos de sus oponentes, el que saca por abajo burlándose de sus rivales y al que le siguen muchos jóvenes mas por su desfachatez que por su tenis es el proximo rival de Rafa Nadal y este partido levantara chispas.



Nadal, sobre su próximo partido declaro con cautela ante la prensa "estoy preparado para enfrentar a un rival talentoso como es Kyrgios quien juega muy bien cuando quiere jugar" por su parte el desparpajado australiano dijo "no se si me tomaría una cerveza con Nadal" y en otras ocasiones se ha manifestado de mala manera del 12 veces campeón de Roland Garros. El español no es muy claro en sus conferencias con la prensa, pues quizá no tiene la facilidad de palabra que le sobra a Federer y a Djokovic, lo que si deja claro es que respeta el juego de Kyrgios mas no la personalidad del australiano que tiene mas seguidores de lo que mucha gente se imagina.

En las mujeres la norteamericana Coco Gauf de 15 años de edad ha levantado una gran expectación no por ser una quinceañera, sino por haber vencido a Venus Williams en la primera vuelta. Coco tiene un gran futuro por delante, es disciplinada, es seria, pero así decíamos de Naomi Osaka y miren cómo ha reventado ante la presión. Otra jugadora que fue flor de un día y ahora no avanza es la venezolana-española Garbiñe Muguruza quien fue derrotada en la primera vuelta.

La que si no entiende cómo comportarse en las conferencias de prensa es Serena Williams ya que enfrenta a los periodistas en lugar de contestar las preguntas que le hacen.

Serena, mientras este con vida en el torneo siempre sera peligrosa, pero su manera atropellada como se comporta y con sus casi 38 anos de edad parece que no tiene ya la gasolina suficiente para ganar un torneo mas de Grand Slam, aunque con el nivel del tenis femenino en el momento todo puede pasar.

Lo que si brilla en el All England Club es la mercadotecnia tan fina y efectiva que maneja este evento.

Se otorgan grandes premios si, pero las ganancias por patrocinios y por derechos de televisión son gigantescas y no olvidemos que todos los torneos de Grand Slam duran 15 días de ventas de boletos, de cobertura de medios, de horas y horas de transmisión bien pagadas por los patrocinadores a los canales de televisión que pagan millones de dólares por los derechos de transmisión y por ser el tenis un. deporte muy seguido por millones de aficionados en el mundo.

Eso si las reglas de Wimbledon exigen quienes pisen las canchas de tenis están pulcramente vestiditos de blanco. Vamos Wimbledon...!!!

