PCW. Sotheby´s maestro

La semana pasada fue muy importante en Nueva York. Más de 1.2 billones de dólares se vendieron de arte contemporáneo, representando 6.7% más que el año pasado y los lotes que mejores precios alcanzaron fueron los de Jeff Koons, Robert Rauschenberg, Francis Bacon y Mark Rothko, un grupo muy importante de artistas tanto vivos como muertos.



Esta venta no hubiera sido posible sin la visión de un hombre que hizo que las casas de subastas pasaran de ser un negocio de salones obscuros con pinturas y antigüedades para compradores exclusivos de conocedores y galeristas (dealers) con códigos de compra indescifrables para el no conocedor, a ser subastas con cobertura global, con marketing impresionante para un grupo de compradores del más alto nivel (para esta clase de subastas) que quizás sea la primera vez que visitan una casa de subastas y compran una obra de arte en su vida, su nombre es Peter Cecil Wilson CBE.



Wilson es el artífice de todo esto, inglés de más de 1 metro 95 centímetros de altura, que salió de Eton College, tuvo una muy corta carrera de periodista trabajando para Reuters, que trabajó para el departamento de Inteligencia Británica durante la Segunda Guerra Mundial y que entró a trabajar a Sotheby’s, la Casa de Subastas en Londres en 1936 como porter (mozo) en el departamento de muebles y que llegó a la Presidencia de Sotheby’s en 1958.



Sotheby’s, en los años treinta no era más que una casa de subastas que no vendía más de dos millones de libras al año y básicamente de libros; las pinturas importantes y caras se vendían en Christie’s que era la casa de subastas de los nobles y de la clase acomodada inglesa. Wilson, PCW, como lo conocían todos, vino a cambiar todo esto en dos décadas a partir de 1958.



Fue el 15 de octubre de 1958 a las 9:30 de la noche en punto, la fecha y la hora exacta en que cambió la forma de subastarse en el mundo. Esa noche en Sotheby’s Londres, en un evento televisado y de gran gala, salieron solamente siete pinturas a remate y se rompieron todas las marcas de venta de pinturas previamente registradas. Fue la venta de la Colección de Jacob Goldschmidt, un banquero de Nueva York que vendería los primeros impresionistas en subasta, siendo la obra de Cézanne Le Garçon au gilet rouge que alcanzaría más de 220,000 libras esterlinas esa noche.



Con esta subasta Sotheby’s rebasa a Christie’s como la casa de subastas más importante y cambió la forma de vender arte contratando para cada uno de sus departamentos a especialistas en el ramo para la catalogación e investigación de las piezas más destacadas, fotografías en los catálogos de las obras a venderse, marketing para las colecciones; todo esto lo hizo PCW.



Recomiendo mucho leer el libro SOTHEBY’S, MAESTRO que trata de la vida de Peter C. Wilson contada en 54 entrevistas de coleccionistas, dealers (anticuarios y galeristas), amigos y colegas de PCW.



Trae información fascinante de este mundo que son las subastas.