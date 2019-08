Panerai Rolex 3646 Kampfschwimmer

En esta época en que la hora exacta la tenemos al alcance en el celular o en la computadora no tiene mucho caso verla en un reloj de pulso, pero hubo una época en la que tener un reloj que cumpliera con dar la hora exacta era muy importante y más aún, que la diera en situaciones más complicadas como ser un hombre rana durante la Segunda Guerra Mundial.



Durante la Primera Guerra Mundial, el reloj de bolsillo se comenzó a reemplazar por el de pulso y para la Segunda Guerra este reloj de pulso se hizo mucho más preciso para pilotos aviadores, marinos o submarinistas que requerían de horas exactas para sus operaciones de guerra.





Así tenemos que, en 1935, previo a la Segunda Guerra Mundial, la compañía italiana Panerai, que surtía equipo de precisión a la Marina de ese país, le pide a Rolex de Suiza la fabricación de un reloj con las siguientes características: que fuera resistente al agua y lo suficientemente grande para verse bajo el agua y en la oscuridad. Así nace el Rolex modelo 3646 que curiosamente fue utilizado por los marinos italianos y alemanes.





A este modelo también se le conoce con el nombre de Radiomir por las manecillas y números que venían pintados con ese producto para poderse ver en la oscuridad. Este producto, Radiomir, que se fabricara después del descubrimiento hecho por Madame Curie del Radio trajo muchas muertes de cáncer a las trabajadoras de las fábricas donde pintaban precisamente las manecillas y las carátulas de dichos relojes.





El 3646, también los coleccionistas lo conocen como el Kampfschwimmer y no sería tan importante hoy en día de no ser por estos mismos coleccionistas, todos hombres, típicos machos alfa que han hecho que este reloj alcance precios que no tenía después de la guerra o inclusive en los años ochenta y noventa.





Estos 3646 fabricados por Rolex venían sin ninguna marca en la carátula para que en caso de que el portador cayera prisionero, no fuera fácilmente identificado, razón por la que los buzos y marinos a los que se les había asignado el reloj, lo personalizaban grabando iniciales, fechas o alguna leyenda.





En los años ochenta y noventa se podían conseguir muy baratos en mercados de pulgas o directamente de los herederos de veteranos de guerra; eran relojes de 47 mm, sin marca. Empiezan a alcanzar un mejor precio y a ser más buscados cuando se sabe que Rolex los fabricó, además de ser muy precisos, con mucho aguante y que sus propietarios valoraban mucho.





La historia o procedencia del reloj y la autenticidad de sus partes hace también que sean más buscados y que alcancen precios muy altos en subastas. Muchos fueron regalos de prisioneros de guerra a sus captores o herencias, como comentaba anteriormente, de veteranos de guerra.



Alcanzan precios de $50,000 dólares o más. Hay una historia sobre una persona que, al estar limpiando la casa de su papá, quien fuera un veterano de guerra, encontró en el cajón de una cómoda un reloj que este había comprado diez años atrás en un mercado de pulgas por diez libras, resultó ser uno de los 618 fabricados entre 1941 y 1943 para la marina italiana y seguramente llevado al Reino Unido por algún militar inglés como souvenir, se acabó subastando por 46,000 libras esterlinas más premios.



Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el ministro de defensa inglés mandó fabricar miles de relojes de pulso, copias de estos 3646 Rolex Panerai para la armada y marina inglesa, los mandó fabricar con doce proveedores (dirty dozen) por lo que se pueden encontrar fabricados por Bure, Cyma, Eterna, Grana (fabricó 1,500), Lemania International Watch Co. (fabricó 8,000), Jaeger-LeCoultre, Longines, Omega (fabricó 25,000), Record, Timor y Vertex.



Buscando y con suerte se puede conseguir uno de estos 3646 Kampfschwimmer, Rolex Panerai, fabricados con diferentes variaciones de 1938 a los años cincuenta. Buena suerte.