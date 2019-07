Iconos de estilo, un siglo de fotografía de moda

“No había fotógrafos de moda, solo artistas que hacían fotografía de moda” dice la fotógrafa Louise Dahl-Wolfe quien fuera descubierta por Edward Steichen, considerado el primer fotógrafo de moda. En 1911 hizo trece fotografías de modelos con vestidos del diseñador Paul Poiret para la revista Art et Décoration y que él mismo, Steichen, proclamó que eran las primeras fotografías serias de moda que se habían realizado.



De aquí parte la exposición en el Museo de Artes Finas de Houston (MFAH) en la que se muestran 200 fotografías más una colección de vestidos, sombreros, zapatos y bolsas, además de portadas de revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Ebony y Essence, videos y proyecciones que hacen que las fotografías en blanco y negro se vean mínimas.





La exhibición trata de colocar a los fotógrafos de moda como otra forma de arte; muchos de ellos se consideran artistas al hacer esta clase de fotografías y es que, desde hace algunos años se ha visto cómo fotografías que aparecieron en alguna revista empiezan a exhibirse en museos y a venderse en las casas de subastas de todo el mundo alcanzando precios estratosféricos, por lo que podemos estar seguros de que la fotografía de moda es una poderosa fuerza cultural en nuestros días.



La exposición tiene fotógrafos célebres, reconocidos y algunos que han influido en el tema; por ejemplo, la fotografía de moda más famosa de todos los tiempos fue tomada por Richard Avedon, se trata de una imagen en blanco y negro en la que aparece la modelo Dovima con elefantes en el Cirque d’Hiver en París, la modelo lleva puesto el primer vestido de noche que Ives Saint Laurent realizó para Christian Dior. Esta fotografía fue para la revista Harper’s Bazaar de agosto de 1955.







La exposición nos muestra la evolución de las tendencias de la moda desde principios del siglo XX; podemos ver desde aristócratas, músicos, artistas de cine y a las primeras modelos y supermodelos, así como estilos callejeros hasta llegar a un mundo más globalizado e incluyente.

Las fotografías, además de la moda, muestran la elegancia de alguna época, manifiestan sorpresa, drama y erotismo, como se ve en las fotografías de Helmut Newton o en las tomadas por Bruce Weber para los anuncios de ropa interior de hombre para Calvin Klein.





Recorriendo la exposición vamos viendo también los cambios en la tecnología. En las primeras salas, dentro de una vitrina, hay algunas cámaras Brownie de Kodak fabricadas con diseños Art Deco, no solo la tecnología, sino que se hicieron para el estilo del momento; vamos de fotografías en blanco y negro de pequeño formato –seguramente impresas en un cuarto oscuro sin mucha tecnología– a las impresiones en color, ahora con inyección de tinta y todo lo que es la fotografía digital. Es entrar en un túnel del tiempo en el que vemos los cambios de los últimos cien años.



En lo personal me gustaron mucho todas las fotografías de los años veinte de Edward Steichen, de George Hoyningen-Huene, de Cecil Beaton, pero hay para todos los gustos. La exposición estuvo previamente en el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles con 180 fotografías; en la de Houston agregaron muchas del acervo del museo y la hicieron mucho más incluyente, así vemos fotografías de Dolores del Río y de Selena, cantante de trágica historia; también hay una sección del movimiento Black is Beautiful de los años sesenta. Hay para todos los gustos y sabores. Si pasa por Houston, Texas vale la pena darse una vuelta al Museo de Artes Finas (MFAH) y ver esta exposición que estará hasta el 22 de septiembre.