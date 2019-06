Hallazgo en el par de tibores franceses del siglo XIX

Señor Luis, podría bajar al salón de subastas… hay algo que quiero mostrarle… cerré mi cuaderno y me dirigí al salón donde estaba puesta la exhibición previa a la Subasta de Antigüedades que se llevaría a cabo el siguiente jueves, esto era el sábado previo al día de la subasta.



Ya en el salón, Silvestre, uno de los muchachos que trabajaba conmigo y quien me pidió que bajara, me mostró el par de tibores franceses del siglo XIX, de aproximadamente 50 cms de altura, que saldría a subasta el siguiente jueves.



Levanté la tapa de uno de los tibores de Sèvres y me asomé, ajusté mejor la vista y vi que contenía, más o menos hasta la mitad, cenizas de un tono gris. ¿Y el otro tibor? pregunté… quitó la tapa del otro y me lo mostró, estaba vacío.





Teníamos las cenizas de algún familiar de quien trajo los tibores a vender… acto seguido buscamos a la persona que firmó el contrato y no la encontramos, volvimos a tratar en los siguientes días, sin éxito; dejamos un mensaje comentando que era importante, pero nunca contestó. Llegó el día de la subasta y los tibores se vendieron. A los pocos días, el nuevo propietario los recogió y se los llevó con todo y las cenizas de un desconocido.



La persona que trajo los tibores vino a las oficinas a recoger su cheque en la fecha que decía el contrato y le platicamos la historia del hallazgo.





Sin parpadear nos comentó que ella y su hermano habían recibido en herencia los tibores de una tía viuda, hermana de su papá, a quien frecuentaban poco y que por azares del destino les había dejado el departamento y los contenidos, por lo que lo más seguro es que fueran las cenizas de su tío que había muerto años antes y a quien realmente no conocieron.



Así que el tío debe de estar en el salón de otra casa y con otra familia escuchando diferentes conversaciones y sin idea de cuál será su siguiente destino.





Es muy común que se encuentren extras en los objetos, muebles, libros que vienen a buscar una nueva vida después de la subasta.



Nos dedicamos tanto tiempo a acumular objetos y nunca pensamos realmente qué va a suceder con ellos después de que ya no estemos en este mundo…