Ciencia y Salud | 14-09-26 | 18:36 |

La revelación de los galardonados con el Premio Nobel 2026 se dará a conocer del 5 al 12 de octubre del año en curso, anunció la Fundación oficial.

A través de los canales oficiales del Nobel, se reveló que los ganadores se darán a conocer como es tradicional con el galardón a Premio Nobel de Fisiología o Medicina y finalizará con Premio del Banco de Suecia en Economía.

Aquí la lista:

  • Fisiología o Medicina - 5 de octubre
  • Física - 6 de octubre
  • Química - 7 de octubre
  • Literatura - 8 de octubre
  • La Paz - 9 de octubre,
  • Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas - 12 de octubre

Respecto a las sedes, durante esta edición están confirmadas la Real Academia Sueca de Ciencias, La Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska y el Instituto Nobel Noruego.

Si bien los anuncios se hacen en octubre, los galardones se entregan el 10 de diciembre.

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cdm/ml

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