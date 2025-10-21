Representantes del centro pediátrico Sant Joan de Déu (SJD) Barcelona Children’s Hospital visitaron México con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración con hospitales, universidades, aseguradoras e instituciones nacionales para reforzar intercambio de conocimiento médico y la formación profesional en tratamientos de alta complejidad en enfermedades raras.

En un boletín, el hospital catalán resaltó que durante su trayectoria de más de 150 años ha atendido anualmente a más de 450 mil pacientes pediátricos y cuenta con 3 mil 800 profesionales especializados.

Destacó que dispone con 377 camas, de las cuales el 32% están destinadas a cuidados críticos en un modelo que combina asistencia, la docencia y la investigación “con un enfoque humanista y de innovación docente”.

Miquel Pons, director general del hospital, destacó en conferencia de prensa que la institución forma parte de 21 Redes Europeas de Referencia (ERN) que agrupan a expertos de toda la Unión Europea para el estudio de enfermedades minoritarias.

Detalló que en esas redes, profesionales de distintos países analizan casos clínicos y comparten conocimiento, lo que “mejora la capacitación médica y amplía las opciones terapéuticas para pacientes de todo el mundo, incluidos los de México”.

Pons informó que en los últimos meses, el hospital registró un incremento del 25% de solicitudes de atención provenientes de familias mexicanas, con niñas y niños afectados por enfermedades clasificadas como raras o complejas.

La doctora Patricia Montealegre, directora del Departamento Internacional, afirmó que por la afinidad lingüística y cultural, se facilita el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores y ensayos clínicos disponibles únicamente en centros “altamente especializados” como el SJD.

Según el hospital infantil de Barcelona, mantiene convenios en negociación con aseguradoras mexicanas para facilitar acceso a servicios médicos y segundas opiniones desde México.

“Cada año, más de mil pacientes internacionales son tratados en sus instalaciones, que abarcan desde oncología pediátrica y cardiología hasta neurociencias, genética, ortopedia y cirugía reconstructiva”, indicó. Y resaltó que la tasa de supervivencia en cirugía cardiaca alcanza el 98.4%, “por encima del estándar europeo”.

Destacó que el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, inaugurado en 2022, atiende a 460 pacientes cada año, 130 provenientes del extranjero, y ha logrado tasas de supervivencia del 94% en leucemia linfoblástica aguda y del 90% en gliomas de bajo grado, así como 84% de curación en sarcoma de Ewing localizado y 80% de preservación ocular en retinoblastomas avanzados.

