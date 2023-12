La naturaleza de la época invernal constituye un riesgo para la salud de las personas y un reto para los centros de salud. Con las bajas temperaturas, suelen incrementarse las infecciones respiratorias y también los accidentes por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono debido al uso de estufas o fogatas.

Desde los padecimientos respiratorios comunes, hasta el alza en los accidentes que requieren de atención médica, la temporada de frío provoca un aumento en las visitas médicas y centros hospitalarios, los cuales enfrentan numerosos retos que van desde la saturación de las unidades de emergencias, la disponibilidad de profesionales de la salud y camas, hasta fortalecer los protocolos para evitar la transmisión de infecciones.

Por otro lado, existe el factor del uso de los quirófanos para cirugías de emergencia o bien, para aquellos pacientes que han destinado el periodo de descanso durante el invierno, para someterse a alguna cirugía.

Medline, empresa global fabricante, distribuidor y proveedor de soluciones médico-quirúrgicas está consciente del reto que implica para cualquier hospital mantenerse al día durante la temporada invernal, y en sí la mayor parte del tiempo, considerando los cambios en las prácticas médicas y quirúrgicas y el aumento de riesgos de salud, particularmente cuando la gestión de un hospital se enfrenta a costos adicionales o desafíos en la gestión de suministros médico-quirúrgicos.

La eficiencia de un quirófano depende de una variedad de factores, entre los que destacan, la programación de las cirugías, la preparación y el equipamiento del quirófano y el adecuado proceso preoperatorio del paciente, por ello es primordial contar con un programa de gestión de suministros quirúrgicos eficiente que reduzca el desperdicio, ofrezca ahorros significativos¹, pero sobre todo reduzca el riesgo para el paciente.

“En Medline, nuestra misión es ser el socio comercial confiable para abastecer las soluciones médico-quirúrgicas para el cuidado de la salud de millones de personas en México y en el mundo. Reconocemos la necesidad de eficientar los tiempos de atención médica y cirugías por lo que brindamos a nuestros clientes paquetes que incluyen suministros estériles quirúrgicos de rutina y especializados, artículos de rotación quirúrgica, anestesia y suministros de limpieza, todo en un mismo paquete, lo que ha resultado en una mejora general del trabajo en un hospital.” indicó Agustín Manzo, vicepresidente y director general de Medline para Latinoamérica.

Foto: cortesía

Los beneficios de implementar estos paquetes con elementos especializados y de rutina impactan en diversos aspectos como en la reducción del tiempo de selección de los elementos necesarios para realizar un procedimiento, en un rango de entre 27% y 64%, además de ayudar a reducir el tiempo de preparación de la sala entre un 18% y 71%, lo que representa ahorros significativos de tiempo y reducción de costos.

Otro punto importante para hacer más eficiente la atención médica es la seguridad y para una óptima operación de cualquier institución de salud, el tiempo de rotación es clave, es decir, el tiempo que transcurre entre el momento en que un paciente sale de un quirófano y el momento en que se ingresa al siguiente paciente.

El tiempo de rotación debe de mantenerse a un mínimo razonable, mientras se logra una limpieza y desinfección óptimas, esto a través de procesos y protocolos bien establecidos²; además de contar con paquetes de un solo uso, adaptados a cada necesidad, diseñados para agilizar la preparación del quirófano y proporcionar productos estériles para cada paciente, ayudando así a reducir las infecciones del sitio quirúrgico y mejorando la seguridad del paciente.

Foto: cortesía

Cada minuto es fundamental para ayudar a recuperar tiempo en el quirófano, por ejemplo, si se ahorra un minuto en el tiempo de rotación en cada cirugía, los minutos ahorrados podrían agregar hasta ocho cirugías más al mes en el mismo quirófano, lo que se traduce en un total de 97 cirugías más al año, lo que impactaría de manera positiva en la atención de la salud de los pacientes que necesitan estos procedimientos.

“En Medline trabajamos incansablemente para mejorar la vida de millones de personas en México y en el mundo. Nuestro compromiso es ofrecer de una manera ágil y a escala las soluciones médico-quirúrgicas que nuestros clientes necesitan para brindar la mejor atención a cada paciente. Contamos con los recursos clínicos y de la cadena de suministro necesarios para contribuir a mejorar el rendimiento operativo y general del cuidado de la salud, en especial en el quirófano pues tenemos la capacidad de abastecer hasta un 70% de las necesidades de éste” concluyó Agustín Manzo.

