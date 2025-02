La inteligencia artificial (IA) está revolucionando industrias, entre las que destaca la medicina por su enorme potencial. Sin embargo, aún existen dudas sobre su eficacia frente a las técnicas comunes: ¿la IA les facilitará su trabajo?, ¿mejorará los diagnósticos?, ¿los reemplazará? La realidad es que la IA no sustituirá a los médicos, pero quienes la adopten tendrán una ventaja competitiva. Conoce las razones.

¿Cómo ayuda la IA en las consultas médicas?



La IA en la medicina no reemplaza al profesional, lo asiste. Adoptarla ya no es una opción, sino una necesidad para mantenerse a la vanguardia. Soluciones como Noa Notes, de Doctoralia, están diseñadas para optimizar la práctica clínica. Este asistente virtual genera notas médicas durante la consulta, liberando a los especialistas de tareas administrativas y permitiéndoles enfocarse en lo más importante: sus pacientes.

Imagina tener un asistente personal que documenta cada detalle de la consulta: síntomas, exámenes físicos y tratamiento a seguir. Noa Notes utiliza procesamiento de lenguaje natural (PLN) para crear resúmenes estructurados y personalizados, asegurando que ningún detalle se pase por alto.

La nutrióloga Gretel Marina Garcés Pineda comparte su experiencia: "Noa garantiza que las notas sean completas y precisas. Ya no me preocupo por olvidar detalles, lo que me permite estar más centrada en mis pacientes y tener consultas más dinámicas."



¿En qué beneficia la IA a los médicos?

Los médicos dedican hasta dos horas diarias a escribir y registrar información, tiempo que podrían invertir en sus pacientes, en su actualización profesional o en su descanso. En su fase inicial, más de 350 médicos en México han utilizado Noa Notes, generando cerca de 3,500 notas médicas semanales, 10 veces más rápido que con los métodos tradicionales. Así, la tarea de los especialistas está más optimizada y agilizan tiempos con la IA.

Para el Dr. Francisco Javier Utrera Jiménez, médico familiar, la diferencia es clara: "Ahorro entre 5 y 10 minutos por paciente. Además, Noa capta detalles que a veces pasaba por alto, como información mencionada en voz baja."

¿La IA mejora la relación médico-paciente?



La IA no solo optimiza el tiempo, también mejora la interacción entre médico y paciente. El Dr. André Vieira Lanza, ginecólogo, destaca: "Tengo consultas más fluidas. Puedo dejar la computadora a un lado y simplemente escuchar. Las notas de Noa incluyen todo lo importante para el expediente médico."

El Dr. José Víctor Lagunas, urgenciólogo, añade: "Noa me permite ahorrar tiempo valioso. Las notas están listas al final de cada consulta, lo que mejora mi capacidad para dedicar tiempo de calidad a mis pacientes y analizar cada caso con más detalle."

Seguridad y privacidad garantizadas

Diseñada con los más altos estándares de seguridad, Noa cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) y todos los datos están encriptados. Además, se integra sin complicaciones en la plataforma de Doctoralia, facilitando su adopción por profesionales de la salud.

Con más de 310 mil médicos y 11 millones de usuarios mensuales, Doctoralia reafirma su compromiso de ser un aliado en el cuidado de la salud, impulsando tecnologías que marcan la diferencia.

¿Quieres conocer la eficacia de la IA en la medicina? Prueba Noa Notes en tu consulta y descubre cómo puede transformar tu práctica. Visita la página web para más información.