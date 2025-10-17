Menos del 30% de los jóvenes consigue empleo en el primer año de haber egresado de una carrera universitaria, por lo que les enseñaran a hacer cerveza artesanal como una opción de autoempleo y emprendimiento, informó Ana Rosa Corral, directora de la Expo Cerveza México 2025.

La directiva destacó que la Exposición, en su 16ª edición, tendrá un enfoque de apoyo a los emprendedores, sobre todo jóvenes que podrán encontrar en esta exposición todo lo necesario para iniciar en el mundo de la cerveza artesanal como negocios.

Desde insumos hasta asesoría, los jóvenes tanto universitarios como cualquier interesado en emprender un negocio propio podrá acceder a proveedores calificados que estarán presentes en esta muestra, dijo la directiva.

Y es que de acuerdo con un estudio de la UNAM el porcentaje de jóvenes egresados que no consiguen empleo en el primer año luego de concluir sus estudios superiores es muy alto.

Varía según la carrera, pero algunas encuestas en México indican que alrededor del 11% tarda entre 6 meses y un año en encontrar su primer empleo y menso del 30% logra un puesto laboral y muchas veces se emplean en cosas diferentes a la profesión que estudiaron.

La principal barrera es la falta de experiencia que afecta al 72% de los jóvenes que buscan empleo, seguido por la saturación de fuentes de empleo.

En ese contexto la cultura de la cerveza artesanal mexicana sube como espuma y su producción está creciendo de 15 a 20% anual. Miles de jóvenes se autoemplean produciendo esta bebida que compiten por calidad y no cantidad.

Para enseñar a emprender se llevará a cabo el Congreso Cerveza México 2025 que será un “punto de encuentro imprescindible para quienes desean aprender y profesionalizarse”

Los temas incluyen nuevas técnicas de producción, control de calidad, economía circular, estrategias de negocio, exportación, retail e incluso espacios para hablar de destilación y su papel dentro del universo de las bebidas artesanales.

La exposición Cerveza México 2025 que organiza Tradex será la mayor muestra en América Latina de este producto a celebrarse del 24 al 26 de octubre próximo en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

