La Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo se recuperó tras dos años débiles y en 2025 alcanzó un total de 1.6 billones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 14%, según cifras preliminares, informó ayer ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Para el presente año se reconoce una alta incertidumbre en torno a lo que pasará con los flujos de capital foráneo, pero se espera que crezcan modestamente si las condiciones financieras continúan como se encuentran y si aumentan las fusiones y adquisiciones de empresas, consideró el organismo.

“Sin embargo, UNCTAD prevé que la actividad inversora real siga moderada, lastrada por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre política y la fragmentación económica”, explicó la institución, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este contexto de incertidumbre persistente y flujos de inversión cada vez más fragmentados, la atención se centra ahora en cómo el diálogo político global puede contribuir a restaurar la confianza y redirigir el capital hacia usos más productivos.

La UNCTAD recordó que en octubre próximo se realizará el Foro Mundial de Inversiones en Doha, con el lema “Invirtiendo en el futuro”.

Ahí se darán cita responsables políticos, inversionistas e instituciones internacionales para centrarse en cómo la inversión puede apoyar mejor los resultados del desarrollo, especialmente en los países y sectores donde las brechas de financiamiento son más agudas.

“Sin medidas para reactivar la inversión productiva, la IED mundial corre el riesgo de concentrarse aún más en unas pocas regiones y sectores, lo que limitará su contribución al desarrollo”, alertó.

En el “Monitor de las tendencias globales de inversión”, la UNCTAD dijo que una parte del aumento que tuvo la IED está relacionada con los flujos de capital que salieron de centros globales financieros; si no se contabilizan, el aumento anual de la IED sería de apenas 5%, lo que muestra “la limitada recuperación de la actividad de inversión”.

En tanto, el valor de las operaciones de fusiones y adquisiciones cayó 10%, detalló.

Asimismo, los anuncios de planes de inversión de proyectos verdes cayeron 16%, aunque se mantuvo su valor monetario.

Los centros de datos fueron los proyectos verdes que más se registraron en todo el mundo, ya que uno de cada cinco dólares se destinará a ese efecto, lo que tiene relación con el crecimiento del uso de la inteligencia artificial y las necesidades de infraestructura que ésta requiere, mencionó la UNCTAD.