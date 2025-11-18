El Tribunal Supremo español considera que el uso no autorizado del término "Donut" con fines comerciales en España viola los derechos de marca del grupo mexicano Bimbo, pese a que la palabra "dónut" se encuentra ya en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

La compañía consideró este martes una "victoria legal histórica" la sentencia, con la que terminan nueve años de litigio, de manera que la justicia estima el recurso de casación de Bimbo Donuts Iberia y reconoce su derecho a utilizar en exclusiva ese nombre comercial en España.

Según Bimbo, esta decisión del Supremo "reconoce el renombre extraordinario, otorgándole la máxima protección legal", ya que "el uso no autorizado y descriptivo del término 'Donut' con fines comerciales constituye una violación de los derechos de marca".

La resolución, detalló la empresa, impone el cese definitivo de la parte contraria en todo uso del signo "Donut" en el ámbito comercial y para bollería, "asegurando la exclusividad del término del Grupo Bimbo" en España.

El pleito comenzó en 2017, debido al uso comercial del término por un tercero.

Según el grupo internacional de alimentación, el Supremo español destaca que "la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva marcaria de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso".

El diccionario de la Real Academia Española define "dónut" como "pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate".

La empresa panificadora Grupo Bimbo cuenta con 227 plantas y más de 1 mil 500 centros de ventas en 35 países de América, Europa, Asia y África.

