Nueva York.- Un sindicato de maquinistas y trabajadores aeroespaciales de la división de Boeing dedicada a la defensa aprobó este jueves un nuevo contrato colectivo con mejoras salariales después de tres meses de huelga que han afectado a las operaciones de la empresa.

Los cerca de tres mil 200 miembros del Distrito 837 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, en inglés) ratificaron el contrato tras rechazar uno similar hace casi tres semanas y volverán a su puesto de trabajo este próximo domingo, indica un comunicado.

Los trabajadores, que se concentran en las instalaciones de Boeing de St. Louis (Misuri), reclamaban garantía de pensiones, aumentos salariales ajustados a la inflación y equiparación en bonificaciones respecto a otros complejos, y rechazaron previamente cuatro propuestas de la empresa.

Vista de un avión de Boeing, en una fotografía de archivo.

El convenio aprobado incluye incrementos de salario del 24% en cinco años y bonus iniciales de seis mil dólares, y eleva el salario base medio de 75 mil dólares anuales a 109 mil, según medios especializados.

En septiembre pasado, los miembros de la IAM aprobaron una propuesta de convenio colectivo de cuatro años encaminada a poner fin a la protesta pero la dirección de la empresa se negó a considerarla, y a finales de octubre los empleados rechazaron otra oferta al considerarla insuficiente.

"Nos complacen los resultados y esperamos tener a nuestro equipo al completo el 17 de noviembre para dar apoyo a nuestros clientes", dijo Boeing en una nota.

En octubre, Boeing reportó pérdidas trimestrales de cinco mil 339 millones de dólares, lastrado por un nuevo retraso en el calendario de entrega del modelo 777X, e ingresos de 23 mil 270 millones, 30% más interanual; la huelga que está por finalizar retrasó la entrega de aviones de combate y otros equipos.

