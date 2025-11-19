El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, confió en que José Medina Mora, quien será su sucesor, mantendrá la buena relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en Palacio Nacional, mencionó que hay un relevo “muy acordado” y “muy buen ánimo”.

“Debe ser buena, se ha venido trabajando bien, queremos que siga la relación porque solamente juntos, con diálogo, es como se puede crecer este gran país”, comentó al rechazar la confrontación. “Hay que apostarle a la Presidenta porque si le va bien, nos va bien a todos”, agregó.

Más que negociaciones con el gobierno, Cervantes apostó por mantener el diálogo.

Destacó las pláticas con Washington sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como las consultas realizadas en los estados.

Aseveró que en la parte laboral se ha hecho muchísimo, además del incremento de salario.

Al destacar el Pacic, el aún dirigente del máximo órgano de representación del sector privado afirmó que “tenemos muy controlada la parte de inflación”.