La comercialización de autos nuevos crecerá entre 1% y 2% en este año respecto a 2025, lo que augura que arreciará la competencia entre marcas para atraer la mayor cantidad de clientes posibles.

Como parte de las estrategias de las automotrices, el año pasado destacó el otorgamiento de un bono en efectivo sobre el precio del vehículo, con una prevalencia de 67%, es decir que, de cada 100 promociones para vender un auto nuevo, 67 llevaban asociado un bono, mostró un análisis de la consultora Kaso y Asociados.

En 2024, la prevalencia de los bonos era de 53%, por lo que hubo un avance de 14 puntos porcentuales en este tipo de promoción. “Esto habla de la competencia que hubo”, dijo Armando Soto, director general de Kaso y Asociados.

Meten acelerador. Fuente: AMDA

Como ejemplo, Honda ofrece un bono de 150 mil pesos para la camioneta Odyssey 2025, además de 60 meses sin intereses.

La segunda promoción más recurrente para vender un auto fue una tasa de interés preferencial, que en el caso de algunas marcas chinas se fijó en 9%, cuando el promedio para un crédito automotriz ronda 14%.

En este caso, la prevalencia fue de 62%, la misma proporción que en 2024, ya que las tasas de interés no tuvieron movimientos importantes entre ambos años.

La promoción de meses sin intereses dejó de figurar un poco, mientras que repuntó la eliminación de la comisión por apertura de un crédito automotriz, que implica un descuento de alrededor de 2% sobre el valor del auto.

En septiembre, Renault eliminó la comisión por apertura en todos sus créditos permanentemente. En ese momento, Jesús Gallo, director general de la automotriz, dijo que al quitar una comisión que equivale a 2.5% del monto a financiar, el fabricante ayuda a que los clientes no tengan que desembolsar más de inicio, liberando recursos que pueden destinarse a gastos obligatorios, como placas o seguro.

Asimismo, la promoción de ofrecer el seguro gratis se redujo un poco, agregó Soto.

Batalla por más clientes

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que este año la competencia entre marcas será “aguerrida” porque el volumen total de ventas no crecerá tanto.

Sin embargo, considera que “es insostenible en el mediano plazo seguir metiendo tanto dinero en las promociones”, ya que eso ha afectado la rentabilidad del negocio de todas las marcas.

“Incluso las que ganaron participación de mercado porque lo hicieron a costa de meterle dinero a promociones, eso cada vez es más difícil de sostener.

“El panorama económico luce muy grave, la realidad es que la incertidumbre para invertir en México va a ser cada vez más fuerte y hasta que no tengamos claridad de cómo queda el T-MEC no vamos a ver un repunte en las ventas de autos”, expuso Rosales.

De acuerdo con la AMDA, para algunos distribuidores la competencia entre marcas y el otorgamiento de incentivos reduce hasta en 20% la rentabilidad de las agencias. La llegada de nuevas marcas impulsó la apertura de 500 nuevas agencias en los últimos cuatro años, por lo que la competencia entre los distribuidores es fuerte.

Precio, clave

Esta competencia ha beneficiado a los consumidores, pues la inflación de los autos ha sido menor que la inflación general.

De acuerdo con la AMDA, al cierre de diciembre la inflación general de precios al consumidor se ubicó en 3.7%, mientras que para los automóviles fue de 1.3%.

“Los vehículos, en términos reales, cerraron 2025 con mayor facilidad de adquisición por parte de los consumidores mexicanos respecto al año anterior”, destacó Rosales. En diciembre los precios tuvieron una caída de 0.2%, agregó.

“Esta combinación de oferta creciente de financiamiento, competencia entre bancos y financieras de marca en un escenario donde los precios de los vehículos en términos reales también disminuyeron, es el principal factor que explica el crecimiento de 5% en las ventas totales en 2025”, señaló.

Para este año, el director general de Kaso y Asociados considera que el crecimiento de la economía será bajo y con una inflación elevada al menos en los primeros meses del año debido a la aplicación de aranceles a varios productos chinos.

“El consumidor seguirá con la expectativa de que la situación pueda mejorar y siga teniendo acceso al crédito. No vemos una baja sustancial en las tasas de crédito automotriz, salvo las tasas preferenciales que a veces son muy agresivas en las marcas chinas, pero quién sabe si las puedan seguir manteniendo con los aranceles”, indicó Soto.