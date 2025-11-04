Las áreas legales en México ya no son solo un soporte de las operaciones, sino un componente vital para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, de acuerdo con un estudio hecho entre más de 150 directores jurídicos, consejeros generales y líderes en el país.

En el documento “Estudio de Tendencias de Servicios Legales 2025” de la firma de juristas Santamarina y Steta, se explicó que ante el “marco regulatorio impredecible”, las tensiones geopolíticas, la reconfiguración de las cadenas de suministro son prioridad las áreas legales.

“Los responsables de las funciones jurídicas tienen perfiles altamente especializados y sus áreas se han convertido en actores estratégicos para anticipar riesgos, garantizar el cumplimiento normativo y sostener la continuidad de las operaciones en un país donde la regulación es cada vez más exigente y hay una fiscalización más estricta”, dijo la firma con especialidad en 29 áreas del derecho.

Lee también Accionistas de Cox aprueban compra del 100% de Iberdrola México

Las empresas diseñan sus estrategias legales rumbo al 2026 (04/11/2025). Foto: (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

En opinión de los entrevistados “México se desenvolverá bajo tres factores cruciales: la relocalización de cadenas de suministro a través del nearshoring, la aceleración digital y la reciente Reforma Judicial”.

“Estas tres piezas han reconfigurado de manera estructural la forma en que las empresas ahora diseñan sus estrategias. Bajo este escenario, la función legal se ha colocado a en el centro de la toma de decisiones corporativas”, de acuerdo con el estudio hecho por la firma con más de 79 años de experiencia.

Basados en lo anterior las empresas diseñan sus estrategias legales rumbo al 2026, dijo Santamarina y Steta en el estudio cuyo objetivo fue entender las transformaciones del área legal de las empresas en medio de los cambios geopolíticos y el nuevo marco legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm