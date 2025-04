Dentro de unas horas comenzará el Jueves y Viernes Santo, una de las festividades de la Iglesia Católica que otorga descansos en algunos trabajos.

Ahora bien, en caso de que sea necesario realizar un trámite en la ventanilla de un banco, te decimos cuándo suspenderán actividades y cuáles son las alternativas en Semana Santa.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no considera como días de descanso obligatorio ni el Jueves ni el Viernes Santo, pero esto no significa que algunos servicios no vayan a suspender sus actividades.

¿Los bancos abren el Jueves y Viernes Santo?

Si bien la ley mexicana no los considera como días de descanso obligatorios, pero tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecieron como días inhábiles el jueves 17 y viernes 18 de abril.

En consecuencia, retomarán las actividades hasta el próximo lunes 21 de abril, debido a que las instituciones bancarias tampoco abren durante fin de semana.

Por lo que, si es importante realizar algún trámite o pago con fecha de vencimiento en Semana Santa, se podrá hacer esta diligencia hasta el siguiente día hábil, sin ninguna penalización; esto de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Alternativas de pagos

Por otro lado, también es posible hacer pagos en diferentes establecimientos como tiendas o supermercados.

Además, entre todos los bancos que están disponibles, cuentan con más de 64 mil cajeros automáticos.

También en los últimos años se ha popularizado el uso de la banca digital (apps de banco), telefónica y electrónica, que opera las 24 horas del día durante todo el año, según la Asociación de Bancos de México (ABM).

A través de las aplicaciones, telefonía y extensiones, las personas que lo requieran podrán realizar una amplia variedad de transacciones como depósitos, retiros, pagos de servicios, consultas de saldo y solicitudes de crédito.

