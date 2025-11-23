John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, considerado como el más importante de los 12 bancos regionales del sistema de la Fed, se ha mostrado partidario este viernes de acometer "a corto plazo" un nuevo recorte en la tasa de interés ante el aumento de las preocupaciones sobre la situación del mercado laboral, mientras que confía en que la inflación seguirá moderándose a medida que se diluyan los efectos de las subidas de aranceles.

Las declaraciones de Williams durante un acto organizado por el Banco Central de Chile han provocado un vuelco en las expectativas del mercado de cara a la reunión de la Fed del próximo mes de diciembre, que ahora pasan a apuntar a un descenso de 25 puntos básicos con una probabilidad de más del 73%, cuando ayer los inversores apenas daban 39% de probabilidad a un nuevo recorte del precio del dinero antes del final de 2025.

En su discurso, el presidente de la Fed de Nueva York recordó la obligación del banco central estadounidense de equilibrar su doble mandato de estabilidad de precios e impulsar el pleno empleo, añadiendo que, actualmente, aprecia un incremento de los riesgos a la baja para el empleo a medida que el mercado laboral se ha enfriado, mientras que los riesgos al alza para la inflación han disminuido ligeramente.

Lee también: Trump retira arancel del 40% a ciertos productos de Brasil tras negociar con Lula

En este sentido, si bien el progreso hacia el objetivo de estabilidad de precios del 2% "se ha estancado temporalmente", y los últimos datos disponibles indican que la inflación se mantiene en torno al 2,75%, Williams considera que la inflación subyacente continúa su tendencia a la baja, sin que existan indicios de efectos secundarios derivados de los aranceles.

Federal Reserve Bank of New York President John Williams said he sees room in the near term for the US central bank to cut interest rates again as the labor market softens. Williams said Friday during a speech in Santiago, Chile https://t.co/RGOoZFh0vo pic.twitter.com/BN4YBpZPVe — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 21, 2025

A este respecto, aunque no es posible medir con precisión los efectos de las medidas de política comercial sobre la inflación, el economista calcula que la subida de aranceles puede haber contribuido entre medio y tres cuartos de punto porcentual a la tasa de inflación actual, pero sin que haya indicios de efectos indirectos o de segundo orden sobre la inflación, cuyas expectativas "están muy bien ancladas", sin que hayan surgido 'cuellos de botella' en la cadena de suministro y sin presiones inflacionarias desde el mercado laboral, donde el crecimiento salarial se ha moderado.

"Los efectos de los aranceles sobre la inflación se manifestarán durante el resto de este año y la primera mitad del próximo", ha anticipado Williams, que confía en que la inflación vuelva al objetivo del 2% en 2027.

Lee también: México cerrará 2025 con aumento de exportaciones de 5%, aún con aranceles de EU

Por estas razones, el presidente de la Fed de Nueva York, que apoyó las bajadas de 25 puntos básicos del rango objetivo para los tipos de interés en cada una de sus dos últimas reuniones, ha señalado que "hay margen para un ajuste adicional a corto plazo", ya que la postura de la política monetaria de la Fed es "moderadamente restrictiva".

"Es imperativo restablecer la inflación a nuestro objetivo a largo plazo del 2% de forma sostenida", ha defendido Williams, subrayando la importancia de hacerlo "sin generar riesgos indebidos para nuestro objetivo de máximo empleo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/mgm