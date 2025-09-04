Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

El peso retrocede a medida que el dólar gana terreno, mientras que los inversores evalúan el dato clave de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, comentaron los especialistas de Monex. En la sesión overnight, el mostró volatilidad alcista.

En Estados Unidos se publicó el reporte de empleo del sector privado (ADP) mostrando una creación de sólo 54 mil plazas (consenso 68 mil, previo 106 mil). Mientras que las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 237 mil, por arriba de la estimación del consenso de 230 mil.

Precio del dólar este 4 de jueves

La en los mercados internacionales abre alrededor de los , lo que significa una depreciación de 0.39% o 7 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.15%. El euro baja 0.13% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.04%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 0.34%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Peso mexicano amanece con una depreciación de 0.39%. Foto: iStock

Mercados accionarios amanecen mixtos tras datos laborales de EU

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con sesgo positivo, luego de que nuevos datos laborales reforzaran la expectativa de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

Además, se intensifica la presión sobre la Fed, ante cuestionamientos sobre su independencia y llamados de Donald Trump a favor de recortes de tasas, lo que ha generado una rotación hacia activos de valor y materias primas.

En el plano corporativo, Tesla anunció la apertura de su aplicación de robotaxis al público general en Austin, mientras Broadcom presenta resultados clave para el impulso de la narrativa de inteligencia artificial.

Lee también

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta, destacando el alza de 0.13% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.5%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 1.53% y el Han Seng perdió 1.12%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.1%, con preocupaciones de que la OPEP+ incrementará de nuevo la producción en una reunión el domingo. Metales a la baja, con el cobre y el oro perdiendo 0.8% y 0.3%, respectivamente.

