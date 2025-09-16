Más Información

En la sesión overnight, el mostró volatilidad a la baja. Hoy, el peso se beneficia del retroceso de la divisa estadounidense, a medida que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Este martes los mercados financieros en México permanecen cerrados debido a ser feriado.

Precio del dólar este 16 de septiembre

La en los mercados internacionales abre alrededor de , lo que significa una apreciación de 0.12% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.46%. El euro sube 0.54% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.37%.

Peso mexicano abre con una apreciación de 0.12%. Foto: Archivo

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 0.73%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Indicadores accionarios en Wall Street

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta. En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.53%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 0.3% y el Han Seng retrocedió 0.3%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.2%, extendiendo las ganancias de las dos jornadas anteriores.

