Ante los incrementos de precios de las bebidas, los consumidores compran envases más pequeños por ser más accesibles a sus bolsillos, lo que ocurre tanto con refrescos como con cervezas, dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Al referirse al aumento de precios que dio a conocer una de las más grandes refresqueras del país, explicó que ello impacta en el consumo de los mexicanos, quienes compran presentaciones más pequeñas.

Agregó que “el mundo del refresco se está reconfigurando, el portafolio de Coca Cola y las demás marcas, todo mundo está buscando ponerse a la altura del bolsillo del consumidor ese es el tema y el reto”.

Por precio, hay quienes prefieren comprar envases retornables que son más baratos que los desechables, buscan presentaciones más chicas o asequibles.

“Cualquier incremento complica la venta y lo que decía es que las presentaciones que están ganando terreno son las retornables y que son de vidrio y de 355 mililitros, y hay una reina que pierde el reinado que es la presentación de 600 mililitros de plástico, es la que más pierde y emerge la de 355 mililitros, en refrescos y cervezas”, dijo en conferencia de prensa.

Añadió que las alzas que se anunciaron ayer para refrescos pudieran provocar un incremento en “lácteos hay mucha presión, en embutidos también, en aseo personal y limpieza nos dicen que está muy complicado”.

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Explicó que “se tienta a los demás a subir precios, esperemos que no” suceda. Aunque, añadió, que las empresas buscan ofrecer presentaciones que se mantengan en niveles de precios que se puedan vender.

Rivera dijo que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que lanzó el gobierno federal en el sexenio pasado no logró bajar el precio de la despensa.

Los tenderos afirman que los proveedores les llevan los productos a precios más elevados y siete de cada 10 dicen que por ello no venden a precios Pacic.

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En la encuesta hecha por la Anpec, los tenderos califican la situación económica del país en un 36% como regular, el 30% dijo que es mala y 19.7% muy mala, el resto dijo que era buena o sin cambio.

Aunque, uno de cada dos dueños de tienditas dicen que la economía del país empeoró en los últimos 6 meses.

Inseguridad, inflación y corrupción, principales problemas para los negocios

Para este segmento de negocios el principal problema del país es la inseguridad 37%, le sigue la inflación 22%, la corrupción 26% y la falta de apoyo a pequeños comerciantes 12%.

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Detalló que la extorsión, la inseguridad y el avance de grupos delictivos que controlan la distribución de abarrotes a las tienditas y pequeños negocios se incrementa.

Por ejemplo, el promedio de la extorsión de las tienditas, y no necesariamente por parte del crimen organizado, sino por funcionarios, es de 500 pesos.

La inseguridad tiene una percepción alta, aunque la victimización acotada. El 37.1% la ve como el principal problema del país y el 43.2% ha sufrido algún delito.

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Alrededor de 27 de cada 100 tenderos consideran que el crimen organizado logra controlar las redes de distribución de abarrotes que reciben.

Rivera afirmó que “de “la medición anterior a la actual ha habido un crecimiento importante en la presencia del crimen organizado en el comercio o actividad comercial del país, la presencia se ha ido sofisticando...de entre 8% y 10% de aumento, y lo notorio es que también el tipo de fenómenos delictivos que se dan en este terreno han subido en nivel de virulencia.

Sobre todo, en lugares como Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Bajío, León, Baja California Sur, Sinaloa, se observa la práctica de controlar la distribución de los productos, robos a los proveedores.

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Además de que obligan a distribuir y vender productos piratas como cigarros, por el gran margen de comercialización. Por ejemplo, una cajetilla de cigarros pirata cuesta entre 15 y 25 pesos, contra 110 o 120 pesos de una original. El margen de utilidad es enorme.

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