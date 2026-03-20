Tanto por la falta de políticas internas como por las condiciones climáticas y el entorno geopolítico, México importa más granos y oleaginosas, afirmó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Indicó que el país salió del top 10 de los principales productores globales agropecuarios, y ahora está en el onceavo sitio, por debajo de Australia. A pesar de que hace 2 años estuvo en el noveno lugar.

“El campo debe ser prioridad genuina no como discurso o ideología, sino como estrategia económica, social y de seguridad nacional”, dijo el director general de GCMA, Juan Carlos Anaya.

Durante la presentación de “Perspectivas Agroalimentarias 2026” que coincide con el 30 aniversario del grupo consultor, afirmó que “en la salud del sector agropecuario tenemos dos sectores que están en buena salud: los sectores hortofrutícola y pecuario, y hay dos que están en enfermedad: granos y oleaginosas y el agroindustrial”.

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Refirió que por una parte, se observa alta rentabilidad en el sector hortofrutícola, por ejemplo, por cada hectárea sembrada de jitomate se producen 60 a 70 toneladas, pero en maíz hace 20 años se produjeron 1.8 toneladas por hectárea y a la fecha solamente subió a 3 toneladas.

De acuerdo con Anaya llama la atención que donde más recursos públicos se destinan es en granos y oleaginosas, pero “no estamos viendo los resultados que aumenten la productividad”, explicó el director general de GCMA.

En maíz hace 20 años se produjeron 1.8 toneladas por hectárea y a la fecha solamente subió a 3 toneladas. Foto: Especial

Añadió que ven “con preocupación que hoy en el estado de Sinaloa por falta de incentivos se dejaron de sembrar 100 mil hectáreas, porque no es rentable y provocó un millón de toneladas menos y en Tamaulipas es la catástrofe, 400 mil hectáreas que se dejaron de sembrar y es triste que no sea rentable”.

Explicó que prácticamente estamos regalando el agua a Estados Unidos “porque nos apretó Trump” y por ello hay zonas en el Norte del país que se quedaron sin agua y ya no sembraron maíz.

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El socio consultor de GCMA, Fernando Cruz, dijo que el sector primario creció 4.2%, es decir siete veces más que la economía en su conjunto, sin embargo, ese crecimiento no fue igual para todos los sectores, porque granos y oleaginosas y el sector agroindustrial –caña de azúcar y agave-- caerán en sus volúmenes de producción.

Dijo que tendremos un año de exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 52 mil millones de dólares, pero el pequeño problema será por el tipo de cambio.

México salió del top 10 de los principales productores globales agropecuarios, de acuerdo con el GCMA. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Cuando tenemos un tipo de cambio fuerte nos genera menor exportación. Con un tipo de cambio alto el ingreso dolarizado de los productores de granos y oleaginosas se mejora pero pega por las importaciones de insumos”, añadió Cruz.

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“México en el 2026 va a producir más producto, pero menos volumen”, añadió que “si las cosas continúan con un súper peso es probable que una crisis se vaya a acentuar en el mercado de granos y oleaginosas y veremos que somos menos competitivos en exportación de frutas, verduras y proteína animal a Norteamérica. Variables que afectarán en valor y volumen”.

Comentó que si solamente observamos las exportaciones de productos agropecuarios observaremos que las importaciones que hemos hecho en el último año generaron un déficit de casi 4 mil millones de dólares, aunque este año podría mejorarse por una menor importación de granos que se espera.

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