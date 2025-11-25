La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.64% o 12 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.87 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.63% o 12 centavos por debajo del cierre del lunes.

El peso fue la segunda divisa más apreciada en la sesión y ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.34%, de acuerdo con el índice ponderado.

Lee también Transición de efectivo a pagos digitales será lenta, advierten Fintechs

El debilitamiento del dólar estadounidense se debió a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés el próximo 10 de diciembre, tras la publicación de datos económicos que respaldan esta decisión.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas frente al dólar estadounidense fueron: el zloty polaco con 0.77%, el peso mexicano con 0.6%, el won surcoreano con 0.55%, el yen japonés con 0.52%, el peso chileno con 0.49% y la libra esterlina con 0.47%.

Foto: iStock

El mercado de capitales mostró ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo de que la Reserva recortará su tasa de interés. El Dow Jones registró un avance de 1.43%, ligando tres sesiones al alza y siendo la mayor ganancia desde el 22 de agosto. El Nasdaq Composite mostró un aumento de 0.67%, mientras que el S&P 500 subió 0.91%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.11%, ligando tres sesiones al alza y siendo su mayor avance desde el 11 de noviembre. Al interior, resaltaron las alzas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro, con un incremento de 4.13%; GCC, 3.88%; Qualitas, 3.85%; Vesta, 3.69%; y Cemex, 3.06%.

Lee también Bancos rechazan a migrantes y refugiados, revela estudio; efectivo, su principal medio de pago

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 130 dólares por onza, con un retroceso de 0.22%, luego de tocar un máximo de cuatro mil 159 dólares.

El petróleo WTI, cerró la sesión cotizando en 58.11 dólares por barril, mostrando una caída de 1.24% debido a temores de que hay una sobre oferta global de petróleo. Adicionalmente, los precios son presionados a la baja por una creciente probabilidad de que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo de paz, lo que podría elevar aún más la oferta global.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm