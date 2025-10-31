Más Información

cerró los primeros nueve meses de 2025 con un fuerte crecimiento en su . De acuerdo con la institución financiera, entre enero y septiembre de 2025 sumó 2.9 millones de nuevos clientes digitales, crecimiento de 81% en cifras anuales.

Con ello, el banco alcanzó 27 millones de clientes digitales, con lo cual, el principal banco que opera en se considera como la fintech más grande del país.

De acuerdo con los datos de BBVA México, el comportamiento de los usuarios también muestra una adopción más intensa de los servicios digitales, pues en promedio, cada cliente realiza una transacción diaria dentro de la app.

Según el director general de banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, entre enero y septiembre, 58% de las ventas totales de la firma se concretaron mediante procesos E2E digitales (end to end), es decir, sin intervención física de una sucursal.

En su opinión, este avance refleja la estrategia del banco por digitalizar la mayor parte de sus operaciones y concentrar su relación con los clientes en el canal móvil.

Detalló que en el negocio de tarjetas de crédito, la transformación digital también marcó un récord. La colocación diaria promedio de tarjetas sin pisar una sucursal, alcanzó 3 mil 200 unidades desde la app de BBVA.

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En términos anuales, la cifra creció de 1.8 mil tarjetas en septiembre de 2022 a 3 mil 200 en septiembre de 2025, lo que equivale a un incremento de 1.7 veces.

Además, el banco destacó que 43% de las tarjetas de crédito se colocan sin que el cliente pise una sucursal, lo que confirma el giro de su modelo operativo hacia canales totalmente digitales.

“Esta aplicación es como Netflix de la banca, es decir, está llena de cajitas que se llenan con los contenidos que tú usas. Entonces, lo que te debería de aparecer es lo que frecuentemente haces. Es más fácil, solo hay que caminar con ella”, dijo Hugo Nájera.

¿Por qué hubo cambios en la aplicación de BBVA México?

En días recientes, BBVA México relanzó su aplicación móvil, la cual ha recibido críticas en su diseño y tipografía; sin embargo, los directivos del banco coincidieron en que es normal que haya resistencia al cambio e invitaron a sus clientes a utilizarla.

BBVA México apuesta por la inteligencia artificial en su nueva app, con una personalización de los servicios de cada uno de sus clientes, además de contar con un asistente virtual y varias operaciones relacionadas con los usos más comunes que realiza cada uno de sus usuarios.

“Migramos a un volumen bien importante de clientes de la app y entonces hay un efecto resistencia al cambio, evidentemente, pero yo les puedo decir que van a van a amar nuestra app. Es muy sorprendente lo que se puede hacer”, dijo este jueves el director general de , Eduardo Osuna.

Nájera, estimó que en un par de semanas los usuarios se pueden acostumbrar a la nueva navegación, y detalló que los cambios en la tipografía obedecen principalmente a complicaciones visuales de adultos mayores.

