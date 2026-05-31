Nokia, antiguo líder mundial de la telefonía móvil, está resurgiendo de sus cenizas gracias a la creciente demanda de redes ópticas para nutrir los centros de datos y la inteligencia artificial (IA), cuyo auge ha devuelto a la compañía finlandesa a la primera línea del mercado tecnológico global.

Las acciones de Nokia se han revalorizado 124% en lo que va de año y 163 % en los últimos 12 meses, lo que la vuelve a situar como la empresa cotizada más valiosa de Finlandia —un puesto que no ocupaba desde hace 15 años—, con una capitalización bursátil de 71 mil 720 millones de euros.

Este ascenso refleja la confianza de los inversionistas en la nueva estrategia a largo plazo de la compañía, centrada en potenciar su división de infraestructuras de red con el fin de convertirse en uno de los mayores suministradores mundiales de fibra óptica, redes IP y enrutadores, claves para los centros de datos, la computación en la nube y la IA.

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En el primer trimestre del año, su negocio de redes para la IA y servicios en la nube (AI Cloud) aumentó 49% su facturación interanual, hasta 350 millones de euros y aportó 8% de las ventas totales de la compañía —el doble que el primer trimestre de 2025—, además de recibir pedidos por valor de mil millones de euros.

Además, el consejero delegado de Nokia, Justin Hotard, resaltó en los resultados del primer trimestre que la demanda global en este segmento “se ha acelerado significativamente” en los últimos meses, por lo que elevó sus previsiones de crecimiento anual de este mercado hasta 27%, frente a 16% de su estimación anterior.

Adquisiciones y alianzas

Debido a la ralentización de las inversiones globales en redes de telefonía móvil de quinta generación (5G), Nokia optó por centrarse cada vez más en el negocio de las redes fijas mediante la adquisición en febrero de 2025 de la empresa estadounidense Infinera, especializada en soluciones de fibra óptica.

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Esta operación, valorada en 2 mil millones de euros, permitió a Nokia reforzar su posición en Norteamérica y convertirse en el segundo mayor proveedor mundial de redes de fibra óptica, superado tan solo por la compañía china Huawei.

Añadió a su cartera de clientes —compuesta principalmente por teleoperadores— a gigantes tecnológicos estadounidenses, como Google y Microsoft, que están realizando grandes inversiones en el desarrollo de la IA y la construcción de nuevos centros de datos por todo el mundo.

Pero, según los analistas, el interés de los inversores hacia Nokia dio un vuelco definitivo tras el acuerdo estratégico suscrito por la firma finlandesa en octubre de 2025 con Nvidia, la empresa con mayor valor bursátil del mundo.

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Además de adquirir 2.9% de las acciones de Nokia, el gigante estadounidense de los chips selló una alianza para liderar de forma conjunta la transición hacia las redes a acceso de radio con IA nativa (AI-RAN) y la telefonía móvil de sexta generación (6G).

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cdm