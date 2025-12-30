Más Información

El gigante japonés logró que una tienda peruana que importaba peluches de pokémones falsificados, sin contar con la respectiva , recibiese una multa de unos 60 mil dólares (al menos 202 mil 551 soles) por haber infringido su derecho a la propiedad intelectual.

La multa fue establecida por la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a demanda de Nintendo, que denunció a la tienda con sede en el centro histórico de la capital peruana, donde abundan numerosos negocios de imitaciones de productos, importados principalmente de .

Si bien la multa fue establecida a finales de octubre, trascendió públicamente a finales de noviembre, cuando tuvo repercusión en medios nacionales.

De acuerdo con la resolución emitida por Indecopi, a la que tuvo acceso EFE, la tienda había importado más de 2 mil 600 peluches sin autorización de Nintendo de los pokémones Charizard (mil 050), Meowth (900) y Snorlax (720), tras una inspección realizada por las autoridades.

Estos productos, que quedaron confiscados por las autoridades peruanas, habían sido importados desde China con un valor en embarque de entre 0.70 y 1.10 dólares por cada unidad.

Para el cálculo de la multa, el Indecopi consideró como agravante "el ánimo de lucro del infractor con fines de comercialización, sean directos o indirectos".

