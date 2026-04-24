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Nueva York.- La empresa de ropa y materiales deportivos Nike despedirá a unos mil 400 trabajadores, lo que supone un 2% de su plantilla global, en tanto que las rescisiones afectarán principalmente a los empleados de su departamento de tecnología.
El director de operaciones de la compañía, Venkatesh Alagirisamy, informó en una nota enviada a los empleados este jueves que estos recortes forman parte de una amplia estrategia de reestructuración de Nike llamada "Win Now".
Según recoge CNBC, que ha tenido acceso al mensaje de Alagirisamy, esta iniciativa pretende reformar el departamento de tecnología de la empresa, modernizar la fabricación de su línea de tenis Air y trasladar algunas operaciones de su calzado Converse, entre otras cosas.
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Despidos en Norteamérica, Asia y Europa
Estos cambios supondrán la reducción de unos mil 400 puestos de trabajo en las operaciones globales de la empresa, la mayoría en el área de tecnología, detalló Alagirisamy.
"Estas reducciones (de personal) son muy difíciles tanto para los compañeros directamente afectados como para los equipos que los rodean", aseguró.
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Los despidos afectan a trabajadores de Norteamérica, Asia y Europa, según CNBC.
El pasado enero, Nike ya anunció que despediría a 775 empleados, que en su mayoría trabajaban en centros de distribución en Estados Unidos, debido a la automatización de sus operaciones.
mcc
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