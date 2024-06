El temor y la volatilidad del mercado cambiario en México surge a partir de la sorpresiva mayoría que logró el partido oficial en el Congreso y lo que pueda suceder a partir de este nuevo escenario, comentaron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.

No sabemos que pueda suceder con la reforma al poder Judicial, pero el mercado cambiario se adelanta a lo que pueda pasar y especula a partir del peor o mejor escenario, moviéndose conforme a la información que vaya surgiendo, sea favorable o no, coincidieron los especialistas.

Son dos elementos los que están impactando, primero es la sorpresa del resultado electoral, por lo general a los mercados financieros no le gustan las sorpresas, por lo que generalmente reaccionan a la defensiva, explicó James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco.

El segundo tiene que ver con la incertidumbre de que el gobierno tenga el control de las dos cámaras, y esto abre la puerta de que puedan aprobar lo que quisieran, abriendo un abanico muy amplio de opciones.

Lo que sorprendió al mercado no fue el triunfo de Sheinbaum, sino la mayoría en el Congreso, eso es lo que está presionando al tipo de cambio, porque no sabemos que pueda suceder con eso, lo que genera una gran incertidumbre, comentó Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector.

Lo único que conocemos es el paquete de reformas que presento el presidente en febrero, no iban a pasar porque no tenían la mayoría calificada, pero ahora si podría pasar, en particular la reforma al poder Judicial que impactar en el balance de los poderes, pero no sabemos todavía qué es lo que va a pasar exactamente con eso, agregó el especialista.

En su opinión, la super mayoría puede permitir cambios constitucionales que no sean amigables para la economía. Ante esa posibilidad el mercado cambiario solamente se está adelantando a un escenario así.

Es un tema de especulación. Pudiera haber inversionistas que se están cubriendo ante la posibilidad de una devaluación, ven algo que no le gusta, compran dólares y por eso el peso se puede depreciar.

En parte, existe una sobre reacción de los inversionistas, hay un temor que puede no estar fundado, pero la reacción está ahí, lo que pasa es que el mercado se adelanta. Está nueva realidad implica un mayor riesgo por el hecho de que se pueda modificar la constitución en cualquier tema, estimó Salazar.

Destaca que el peso sigue siendo atractivo para los inversionistas, pero ahora es menor, el problema es que la incertidumbre y la sorpresa ha incrementado la volatilidad, debilitando el interés por adquirir títulos mexicanos.

El nuevo escenario implica mayor riesgo, y eso exige una mayor prima de riesgo por eso es que estamos viendo niveles más altos del tipo de cambio y caídas en la Bolsa Mexicana de Valores, agregó Salazar.

En su opinión, lo que si va a pasar en el corto plazo es que el mercado cambiario se acostumbre al tema de las reformas y la paridad del peso frente al dólar se estabilice, pero va a ser varios escalones arriba de lo que teníamos previo a la elección.

