Un 70% de las personas que viajan encuentran más confiable llamar a un conocido o familiar en caso de un imprevisto que a una aseguradora de viaje, reveló un estudio realizado por la aseguradora Chubb.

En un comunicado, la firma también indicó que sólo un 30% restante llamaría a su aseguradora en caso de sufrir un accidente o enfermedad.

De acuerdo con una encuesta hecha por la compañía, 37% contestaron que no creían necesario contratar un seguro de viaje, lo que resalta la falta de información para contratar un producto financiero de este tipo.

Chubb informa la importancia de adquirir un seguro de viaje para prevenir accidentes (28/10/2025). Foto: Freepik
Chubb informa la importancia de adquirir un seguro de viaje para prevenir accidentes (28/10/2025). Foto: Freepik

También 30% de los encuestados aseguró que se sienten con más seguridad si al destino al que viajan conocen a una persona que radique en la localidad de su viaje.

Mientras que 60% aseguraron que están interesados en contratar un seguro de viaje, o planean hacerlo para los próximos viajes que realicen.

Además, reveló que 48% de la personas han sufrido algún accidente en sus viajes y que dentro de estos accidentes los más recurrentes son la pérdida del equipaje y enfermedades.

“Sabemos la tranquilidad que da tener a alguien de confianza en el destino de vacaciones y que bueno es tener un amigo incondicional que te responde en cualquier momento, y un seguro de viaje que esté ahí, para que lo que te suceda sea solamente una anécdota”, aseguró Lucas Burón, vicepresidente de Chubb Américas Latina.

Chubb realizó esta encuesta con el fin de su nueva campaña “Amigo Seguro”

