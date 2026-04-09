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Los precios del petróleo y el gas se desplomaron, mientras que las bolsas registraron fuertes ganancias y el dólar cayó ayer tras el anuncio de un acuerdo de cese el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que prevé la reapertura del estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del mar del Norte para entrega en junio cayó 13.29%, hasta 94.75 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 16.41% este miércoles, hasta 94.41 dólares por barril.

Los precios del gas también cayeron drásticamente. El contrato de futuros holandés TTF, considerado la referencia europea, descendió 14.92%, hasta 45.30 euros.

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que el barril de la mezcla mexicana de exportación terminó la sesión en 89.81 dólares, un retroceso de 16% en comparación con la jornada previa.

El cese el fuego disipó a su vez, temporalmente, los riesgos de una reacción en cadena con un alza de las tasas de interés y una desaceleración del crecimiento.

Este alivio benefició a las bolsas, que operaron con fuertes alzas. En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average subió 2.85%, el Nasdaq Composite escaló 2.80%, y el índice ampliado S&P 500, 2.51%.

Las principales bolsas de Europa cerraron todas con un alza superior a 3%. Fráncfort lideró los avances, con una ganancia de 5%, mientras que Londres subió 2.5%, lastrada por la debilidad de las compañías petroleras.

Más temprano, las acciones de Tokio se dispararon 5.4% y los índices chinos subieron alrededor de 3%. En el mismo sentido, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó un fuerte avance de 2.47%, con el que rompió una racha de dos jornadas de retrocesos, para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se colocara en 70 mil 221.76 unidades.

Con el avance de ayer, el rendimiento del IPC en lo que va del año se colocó en 9.2%, de acuerdo con Grupo Financiero Actinver.

En el caso de los mercados cambiarios, este miércoles el tipo de cambio se apreció 1.7% y cerró en 17.44 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.89 pesos en ventanillas de Banamex.

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