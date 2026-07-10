El Programa Institucional Litio México 2026-2030 se publicó el pasado 10 de junio, a cuatro años de que se emitió el decreto para la creación del organismo público descentralizado LitioMx, encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en el país.

El programa plantea seis objetivos, pero los principales son consolidar la exploración, evaluación y gestión técnica de los recursos de litio en México; establecer una planta de pequeña escala industrial para la producción de paquetes de baterías; e impulsar el almacenamiento de energía a gran escala como lo hace Tesla, CATL, Sungrow, BYD y Huawei.

Los otros objetivos, en general, son impulsar el desarrollo tecnológico para materiales activos, promover el reciclaje de baterías de litio y desarrollar un marco normativo y regulatorio sobre el mineral.

Lee también La inflación alimentaria es la más baja en 12 años; baja del jitomate alivian bolsillo de las familias

El programa prevé que los fabricantes de vehículos eléctricos amplíen sus capacidades en el país mediante la construcción de nuevas plantas o la reconversión de fábricas existentes, por lo que aumentará la demanda de baterías para autos eléctricos.

Además, destaca el desarrollo del automóvil eléctrico Olinia por parte del gobierno federal, el cual demandará “decenas o cientos de miles” de baterías de litio al año.

[Publicidad]

De esta manera, LitioMx no solo buscará atender la demanda interna de baterías de autos eléctricos, sino también aprovechar oportunidades para exportar a Estados Unidos, señala el documento publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Lee también Robo a transportistas baja 21% en denuncias: Canacar; operadores mantienen protestas por inseguridad

Sin embargo, el propio Programa Institucional reconoce que México tiene poco desarrollo y consolidación de capacidades industriales para el desarrollo de paquetes de baterías eléctricas.

[Publicidad]

Germán Carmona, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE), considera que el tema fundamental para promover la electromovilidad es el banco de baterías, por lo que es importante apostar para que México tenga su propio desarrollo de baterías eléctricas.

“Ojalá lleguemos a ello, empezando por nuestras propias plantas de producción, seguramente con tecnología importada, pero que las tengamos nosotros bajo control. Y poco a poco ir adoptando, conociendo, entendiendo y en su momento, ir incorporando nuestro propio desarrollo en baterías”, comentó.

Lee también Cambios al T-MEC no serían sustanciales; requieren aval del Congreso de EU, advierte Comce

[Publicidad]

Alianza con China

Sin embargo, Carmona considera que si México quiere avanzar rápido en el desarrollo de baterías e instalar su propia planta debe hacer alianza con los fabricantes chinos.

“En el tema de baterías de litio hay varios temas que atender. Primero, la extracción, generar el metal en las condiciones que se requieren para incorporarlo en una batería. En los yacimientos en México, la presentación que tiene el litio es en arcilla, necesita un proceso para purificarse y obtener el litio, una vez obtenido el carbonato de litio o hidróxido de litio, ya podemos empezar a pensar en incorporarlo a un proceso productivo de baterías”, explicó.

“Quién tiene toda esta ventaja son los chinos porque ellos apostaron a esto hace 25 o 30 años. Empecemos trayendo tecnología de importación, aprendamos de ella y avancemos. Se vale comprar la tecnología, no podemos empezar desde cero, pero con la idea de no volvernos maquiladores de una tecnología china”, sostuvo.

[Publicidad]

Lee también De Ormuz al Pacífico, la oportunidad de México en el mercado global del gas

El presidente de la AMIVE considera que, incluso, el auto eléctrico del gobierno Olinia, requerirá incorporar tecnología china en algún momento.

En su opinión, con el equipo y el conocimiento adecuado se puede establecer la planta de baterías en dos o tres años.

[Publicidad]

Almacenamiento

El Programa Institucional de LitioMx también se plantea la factibilidad de determinar la capacidad productiva de paneles solares y el almacenamiento de energía mediante sistemas de baterías (BESS, por sus siglas en inglés) para no depender de importaciones.

Lee también Microsoft registra aumento de emisiones y consumo de agua tras expansión de la IA; acelera huella ambiental

Los sistemas de baterías BESS que fabrican empresas como Tesla, CATL, BYD, Sungrow y Huawei responden a la necesidad de fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

[Publicidad]

Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación (EMA), dijo que en este segmento existe un gran mercado, pero considera que, quizá, la mejor opción sea asociarse con las empresas que ya se dedican a fabricar paquetes de baterías como CATL, Samsung o Panasonic que son quienes tienen “la receta” con la química que funciona.

“Los sistemas BESS van a ser un mercado inmenso porque le das confiabilidad al sistema eléctrico y permite que la energía renovable (como la solar o eólica) pueda estar alimentando el sistema”, afirmó.

Lee también Empresarios de México piden a EU no imponer nuevos aranceles por trabajo forzoso; “son injustificados y desproporcionados”

“Estas baterías ayudan a equilibrar la red porque los mismos autos eléctricos le regresan energía a la red. Las baterías grandes pueden ayudar muchísimo. Los clientes de estas tecnologías son las compañías eléctricas, además de las grandes empresas, así que hay un gran potencial”, agregó.

EMA también considera que el gobierno debería crear un programa de incentivos para fomentar que empresas privadas dedicadas a la fabricación de estas baterías lleguen a México.

“Si pudiéramos pensar en un instrumento de este tipo donde el señor Carlos Slim pudiera hacer sus pilas para sus celulares, y luego pilas para coches, estaría padrísimo”, mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.